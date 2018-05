Praha - Česká pošta po sobotním požáru datového centra v pražské Olšanské ulici obnovila v brzkých ranních hodinách funkčnost on-line služeb na všech pobočkách i na webových stránkách. V současné době je pouze nedostupná aplikace Pohlednice Online. ČTK to dnes ráno řekl mluvčí pošty Matyáš Vitík.

Od pondělí by již služby podle něho měly fungovat bez problémů. "My to budeme dnes ještě testovat, protože tím, že je otevřeno jenom několik desítek poboček, tak ten provoz není tak silný, tak abychom na ten pondělní nápor byli připraveni," dodal Vitík.

Kvůli sobotnímu dopolednímu požáru datového centra v pražské Olšanské ulici České poště nefungovaly on-line služby a webové stránky. Otevřena byla hlavní pošta v Jindřišské ulici v Praze a pobočky v obchodních centrech. Škodu podle hasičů vyšetřovatel předběžně odhadl na 300.000 Kč.

Státní podnik Česká pošta spravuje 3200 poboček, což představuje jednu z nejhustších sítí v Evropě. Podnik zaměstnává zhruba 30.000 zaměstnanců a v roce 2017 mu klesl zisk o polovinu na 110 milionů korun.