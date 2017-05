Praha - Den daňové svobody připadá letos podle výpočtů Liberálního institutu na 29. května, loni to bylo 2. června. Češi tak budou na stát letos pracovat 149 dní, což je nejméně od roku 2000. Zásluhu na tom má zejména hospodářský růst. Institut, který údaje o dni daňové svobody zveřejňuje právě od roku 2000, to dnes uvedl v tiskové zprávě. Jako den daňové svobody se označuje pomyslný okamžik, od kterého jde veškerá mzda na konto občana. Do té doby veškerý jeho příjem připadá státu.

"Je skvělé, že se po mnoha letech den daňové svobody podívá do května. Důvody však nelze hledat u vlády, ta na svoje výdaje bude chtít opět více peněz daňových poplatníků než vloni. Vládní výdaje rostou, ale naštěstí ještě rychleji roste produkce," uvedl ředitel Liberálního institutu Dominik Stroukal.

Letošní den daňové svobody je v ČR o den později než průměr OECD. Celosvětově nejlepšího výsledku dosáhlo letos Irsko, kde si letos připomněli den daňové svobody 20. dubna. Následuje Jižní Korea s 26. dubnem. Naopak nejpozději bude den daňové svobody ve Finsku (28. července) a Francii (25. července).

Liberální institut při svém výpočtu vychází z kalkulací Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Tato metodika využívá odhad poměru veřejných výdajů na hrubém domácím produktu, a umožňuje tak porovnat vývoj českého dne daňové svobody s vývojem v dalších zemích.

Podle výpočtů společnosti Deloitte, která využívá jiné metodiky, připadne den daňové svobody letos na 17. června, stejně jako loni.

Den daňové svobody v ČR:

Rok Počet dnů práce na stát 2000 6. června 157 2001 7. června 157 2002 11. června 161 2003 12. června 162 2004 15. června 166 2005 14. června 164 2006 14. června 164 2007 11. června 161 2008 7. června 158 2009 13. června 163 2010 18. června 168 2011 15. června 165 2012 9. června 160 2013 11. června 161 2014 10. června 160 2015 5. června 155 2016 2. června 153 2017 29. května 149

Zdroj: Liberální institut

