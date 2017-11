Praha - Ze sociálních podmínek Češi nejlépe hodnotí přístup ke vzdělání a zdravotní péči. Naopak nejvíce kritizují zabezpečení ve stáří. Proti loňskému roku se výrazně zlepšilo hodnocení možnosti získat zaměstnání. Vyplývá to z aktuálního průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM).

Přístup ke vzdělání hodnotí jako dobrý 85 procent lidí, u zdravotní péče je to 74 procent. Na třetím místě je možnost být zaměstnán se 72 procenty. Před rokem se přitom u tohoto bodu kladně vyjádřilo 52 procent Čechů, spokojenost tedy narostla o 20 procentních bodů. Letos v říjnu bylo podle údajů Českého statistického úřadu v ČR nejméně nezaměstnaných za posledních 20 let, a to zhruba 271.000.

V dalších bodech ale už převažují záporná hodnocení. Finanční možnosti k založení rodiny vnímá jako špatné 63 procent Čechů, možnost získání bytu ohodnotilo negativně 66 procent lidí. V tomto případě se ve srovnání s loňským rokem hodnocení zhoršilo o devět procentních bodů. Nově se v průzkumu objevila otázka na možnost koupě vlastního bydlení, na kterou CVVM zaznamenalo 65 procent negativních odpovědí.

Životní podmínky zdravotně poškozených kritizuje 61 procent lidí. Zabezpečení ve stáří pak negativně ohodnotilo 76 procent Čechů, což je stejný výsledek jako loni.

Na hodnocení podmínek a možností má u všech zkoumaných oblastí největší vliv životní úroveň dotázaných. Lidé s vyšší životní úrovní hodnotí pozitivněji. Vliv vzdělání a věku je naopak minimální.

Průzkum se uskutečnil od 9. do 19. října a zúčastnilo se ho 934 lidí.