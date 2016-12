Praha - Čeští vědci ve spolupráci s Brity předčili konkurenční týmy z USA, Japonska a Francie a vyvinuli laser s extra silným výkonem. V uplynulých zhruba 15 letech, kdy se o to vědci po celém světě snaží, se to nikomu nepodařilo, my jsme první, řekl ČTK vedoucí laserového centra HiLASE v Dolních Břežanech u Prahy Tomáš Mocek. Výkon 1000 wattů umožní, aby laser pracoval daleko rychleji a efektivněji, tedy opracovával větší plochy materiálů. Jeho vlastnosti už chtějí vyzkoušet firmy z Česka i zahraničí například v leteckém průmyslu.

"Firmy na nás celý tento rok tlačily a chtěly to využít, takže zájem je veliký. My se těšíme, že ve druhém čtvrtletí (2017), až se s tím spřátelíme a poznáme jeho slabiny, ho okamžitě nabídneme," uvedl Mocek. Služby laseru nové generace, nazývaného Bivoj, mohou využít firmy nejen z letectví, ale všude tam, kde je potřeba zlepšit vlastnosti speciálního kovového materiálu, protože přístroj má velký a okamžitý výkon.

Bivoj po tři roky navrhovali a konstruovali Britové v Central Laser Facility (CLF). Na konci roku 2015 převezli rozebraný přístroj do Česka a od letošního ledna ho v Břežanech spolu s Čechy zpátky sestrojili, testovali a dovedli do špičkových parametrů. Výzkum financovalo nové centrum HiLASE, které je součástí vědecké infrastruktury s centrem ELI.

Mocek vysvětlil, že laser zvládá vystřelit deset ran za sekundu, přičemž jednou ranou umí zpevnit povrch oceli o ploše větších hodinek tak, že ocel v šoku úplně změní svoje vlastnosti a díky tomu déle vydrží. "Takový materiál bude jednou výhodné použít třeba v letadle, které díky němu bude déle létat a bude mnohem bezpečnější než dnes," dodal. Schopnosti Bivoje mohou využít také výrobci laserové optiky nebo tenkých vrstev, kterým umí přesně změřit mez poškození nějakého nového materiálu.

Podle Mocka je výsledek na absolutní světové špičce. Tvrdí, že jeho tým pokořil dosaženými parametry laseru například i světoznámou kalifornskou laboratoř Lawrence Livermore National Laboratory, japonský Institute of Laser Engineering při univerzitě v Ósace nebo francouzskou vysokou školu technického zaměření Ecole Polytechnique.

V sedmdesátičlenném týmu HiLASE, který působí od roku 2012 na Fyzikálním ústavu Akademie věd, převažují cizinci, například Japonci, Indové a Italové. Centrum získalo letos v listopadu spolu s britskými vědci na vývoj superlaserů a jejich užití v průmyslové praxi 1,2 miliardy korun. Pětiletý projekt podpořila Evropská komise a ministerstvo školství. S českými vědci se na něm podílí britská Science and Technology Facilities Council.