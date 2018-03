Praha - Cenu Kristián za přínos kinematografii převezme 15. března při zahájení Febiofestu v pražském Obecním domě francouzská herečka Catherine Deneuveová a s ní i Daniela Kolářová. Festival zahájí drama Večírek britské režisérky Sally Potterové. Na závěr bude 22. března uveden americký film Jonathana Daytona a Valerie Farisové Souboj pohlaví, oznámil dnes na tiskové konferenci v Praze jeho ředitel přehlídky Kamil Spáčil. Kristián bude v průběhu přehlídky udělen i režisérům Arnaudu Desplechinovi a Leosi Caraxovi.

Manželka Jiřího Kodeta Soňa převzala při této příležitosti pamětní medaili, kterou tomuto herci udělila in memoriam Česká mincovna. Navázala tak na podobnou poctu věnovanou Karlu Fialovi, Rudolfu Hrušínskému a Vladimíru Menšíkovi.

Podle ředitele festivalu Kamila Spáčila bude Deneuveová, jejíž hvězda od 60. let, kdy ztvárnila první výrazné role, nepohasla dodnes, hlavním hostem festivalu. Vedle režiséra filmu Ismaelovy přízraky Arnauda Desplechina a herce z tohoto snímku Hippolyta Girardota či herce, scenáristy a producenta Marka Gatisse se seriálem Queers se na festivalu objeví i maďarský filmař Kornél Mundruczó se snímkem Jupiterův měsíc. Přijedou herečky Daphné Patakiaová a Maryna Cayonová z filmu Djam režiséra Tonyho Gatlifa, Sud prachu představí srbský režisér Goran Paskaljevič. Dvanáctihodinový projekt Out 1 režiséra Jacquese Rivetta bude uveden v kině Ponrepo.

I letos udělí porota 33 filmových fanoušků v čele s Martou Kubišovou cenu Grand Prix a odměnu 5000 eur (127.000 korun). Soutěžní sekce Nová Evropa je určena pro tvůrce, kteří uvedou svůj první nebo druhý snímek.

Mezinárodní filmový festival Praha - Febiofest udělí také cenu Amnesty International. V porotě hodnotící osm soutěžních titulů usedne irská herečka Ann Skellyová, režisér a moderátor Šimon Holý a Martina Pařízková za Amnesty International, která na Febiofest přichází s peticí za propuštění tibetského učitele Tašiho Wangčuka. Hrozí mu 15 let vězení za prosazování výuky tibetštiny na tibetských školách. Na rozsudek čeká ve vazbě už dva roky.

Letos přehlídka nabízí poprvé akreditace, které mohou být třídenní, pětidenní či devítidenní. Jejich držitelé si mohou koupit vstupenky od 8. března, běžný předprodej bude dostupný až od půlnoci toho dne.

Podle programových ředitelů Anny Kopecké a Michala Hogenauera uvede 25. ročník více filmů a projekcí. Během 25 let uvedl na 4400 titulů ze 186 zemí. Letos promítne přes 170 filmů v 15 sekcích na téměř 440 projekcích v multikinech CineStar Praha-Anděl a na Černém Mostě, v Ponrepu či v Městské knihovně. Od 26. března do 21. dubna se vydá do dalších 16 měst. Více je na adrese www.febiofest.cz.