Hranice (Přerovsko) - Netradiční strom Kraslicovník Hranický zdobí centrum Hranic na Přerovsku. Na jeho větvích je navěšeno 3300 kraslic, které ve veřejné sbírce dodali děti z místních škol, školek, ale jednotlivci či různé organizace. Strom před nadcházejícími Velikonocemi na náměstí "vyrostl" podruhé a proti loňsku jeho větve tíží o 800 vyfouklých, dřevěných či plastových vajíček více. Meze fantazii při jejich zdobení pořadatelé dárcům nekladli. Kraslicovník bude na náměstí do konce dubna.

"Loni jsme měli na Kraslicovníku 2500 kraslic. O část z nich jsme přišli kvůli silnému větru, který jeden den panoval. Část kraslic tehdy popadala a zůstalo nám jich 1700. Pečlivě jsme je uložili a ponechali pro letošek. Letos nám lidé donesli další. Dohromady jich tentokrát máme 3300," řekla ČTK vedoucí Městských kulturních zařízení Hranice Naďa Jandová.

Do veřejné sbírky se letos kromě školek či obyvatel domovů seniorů zapojili i studenti hranického gymnázia, kteří podle pořadatelů dodali černobílé kraslice ve skandinávském stylu. Obdivovat však mohou lidé i další tradiční i netradiční zdobení. "Nechybějí vejce oplétaná, drátkovaná či různě malovaná. Lidé je zdobili všemi možnými technikami, to co vytvořili, je nádherné," doplnila Jandová.

Strom stejně jako loni pochází ze Stříteže nad Ludinou, kde byl pokácen. Zdobení stromu nebylo snadné. Ujaly se ho dvě ženy, každá na vysokozdvižné plošině strávila 16 hodin. Kmen stromu zdobí barevné pentle. V sobotu náměstí navíc oživí akce Vítání jara ve folklorním duchu, dodala Jandová.

Netradičním způsobem připomínají blížící se Velikonoce také autobusové zastávky v Přerově. Zdobí je velikonoční vajíčka, barevné fáborky i jarní květiny. O výzdobu 11 zastávek se postaraly především děti a studenti a jejich učitelé, uvedla zastupitelka Marta Jandová (Společně pro Přerov). Od příštího týdne budou moci obyvatelé Přerova hlasovat na stránkách města, která z nich je nejhezčí.