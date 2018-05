Praha - CEFC China považuje převzetí CEFC Group (Europe) Company a jejích aktiv v Česku skupinou J&T za nepřátelské a je připravena podniknout právní kroky. Spolumajitel J&T Patrik Tkáč na twitteru uvedl, že skupina je připravena ihned přijmout od CITIC Group platbu za dluh CEFC Europe a "odevzdat klíče". Termín k zaplacení byl dnes odpoledne. J&T ale nemá žádné informace, že by ji CITIC Group dluh 450 milionů eur za CEFC Europe uhradila, řekl ČTK zdroj z firmy.

Dosavadní místopředseda CEFC Jaroslav Tvrdík ve čtvrtek pozdě večer na twitteru uvedl, že CITIC Group založila účet u ČSOB Praha a připsala na něj 475 milionů eur. "J&T byla o připravenosti firmy v pátek do 14:00, tedy v termínu stanoveném J&T, uhradit veškeré závazky CEFC China před svým rozhodnutím informována," napsal. J&T podle něho bezdůvodně odmítá peníze přijmout.

Podle spolumajitele J&T Patrika Tkáče ale Tvrdík lže. "Obrovské úsilí najít dohodu, ale stále bez úspěchu. Místo placení podal 40 předběžných opatření. Jsme připraveni okamžitě přijmout platbu zákonnou cestou a odevzdat klíče," napsal Tkáč na twitteru slovensky.

CEFC China podle svého prohlášení neuznává změny v představenstvu CEFC Europe, při kterých přišel Tvrdík o funkci, počítá ale se splacením závazků. J&T ve čtvrtek uvedla, že ke změnám přistoupila i proto, že získala informace, že CEFC začala podnikat opatření, jimiž chtěla bránit věřitelům ve výkonu akcionářských práv.

Podle právníků jsou opatření J&T standardním krokem. Zřízení zástavního práva k akciím či obchodnímu podílu dlužníka je podle nich při financování běžným zajišťovacím instrumentem, v jehož rámci se sjednává i možnost výkonu hlasovacích práv spojených s akciemi nebo podíly. "Podmínky, za jakých může věřitel svá práva uplatnit, jsou zpravidla pregnantně sjednána v konkrétní úvěrové dokumentaci," uvedl advokát kanceláře bpv Braun Partners Pavel Vincík. Dá se podle něho očekávat, že dlužník v zákonné lhůtě takový úkon napadne a rozhodovat bude soud.

CEFC China Energy dluží skupině J&T 450 milionů eur (11,5 miliardy Kč). Pohledávku má zaplatit čínský státní konglomerát CITIC Group, který má v CEFC Europe podíl 49 procent. J&T už dříve uvedla, že bude jednat s firmou CITIC, kterou považuje za důvěryhodného a transparentního partnera.

Čínská CEFC si před časem vybrala ČR jako sídlo svých evropských aktivit, v Česku zároveň koupila podíly v několika firmách. Má je například v aeroliniích Travel Service nebo cestovní agentuře Invia.cz, ovládá Pivovary Lobkowicz Group, strojírenský a metalurgický podnik Žďas Žďár nad Sázavou, fotbalovou Slavii i stadion v Edenu. V Česku CEFC Europe spravuje aktiva přes 1,5 miliardy eur (38,34 miliardy Kč).

O problémech CEFC se začalo psát poté, co vyšlo najevo, že jejího šéfa Jie Ťien-minga, který je poradcem prezidenta Miloše Zemana, vyšetřují čínské úřady pro podezření z ekonomické kriminality. Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček dnes uvedl, že Hrad aktuální záležitost nebude komentovat. Podle premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO) jde o věc soukromých firem. "Je v zájmu našich firem, aby bylo jasno, kdo je majitel. Doufejme, že se to vyjasní co nejdřív," řekl novinářům Babiš.

Za dluhy ručí CEFC mimo jiné budovou bývalé Živnobanky v centru Prahy, administrativním komplexem Florentinum nebo fotbalovou Slavií.