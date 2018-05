Brno - České dráhy jako jediné daly nabídku Jihomoravskému kraji na provoz regionálních vlaků od začátku roku 2020 do konce roku 2022. Jelikož nabídka splňovala veškeré potřebné náležitosti dané zákonem, kraj ji přijal. Informace ČTK poskytly mluvčí kraje Monika Brindzáková a mluvčí Českých drah Monika Bezuchová. Jak nabídka ČD vypadá, nechtěla ani jedna strana komentovat. Brindzáková neuvedla ani termín, kdy by se mohla smlouva kraje s dopravcem podepisovat. Dodala však, že posouzení úplnosti nabídky bude trvat zhruba dva týdny.

Hodnota tříletého kontraktu, jak ji určil kraj, byla 5,6 miliardy korun, a má v něm být opce, která kraji umožní smlouvu prodloužit ještě o další tři roky. Současná desetiletá smlouva s Českými drahami vyprší stejně jako v ostatních krajích s koncem jízdního řádu v polovině prosince příštího roku. Ročně kraj posílá dopravci téměř miliardu korun včetně státního příspěvku.

Kraj koncipoval smlouvu takto, protože předpokládá, že od roku 2023 by měly na dvou páteřních linkách jezdit vlaky, které sám nakoupí a dopravci je pouze pronajme.

"Máme zájem a také technické a provozní možnosti pokrývat dopravu na celém území kraje. Zlepšení kvality souprav bude předmětem nabídky a jednání s krajem, rozsah však přirozeně limituje krátká doba kontraktu. Životnost nových vlaků je obvykle 30 až 40 let. Zlepšení kvality tak lze očekávat především na páteřních linkách díky novým jednotkám pořízeným krajem," uvedl na začátku roku mluvčí Českých drah Petr Štáhlavský. Nové vlaky mají jezdit na tratích z Brna do Letovic, Tišnova, Křenovic a Břeclavi. Kraji už se do výběrového řízení přihlásilo pět výrobců.

Dosud na páteřních linkách jezdí jednak zhruba 50 let staré elektrické vlaky a jednak nepříliš komfortní vagóny vyráběné v 80. letech v NDR. České dráhy je nahradily jen z malé části na lince z Letovic do Křenovic novými vlaky RegioPanter. A právě jen tyto nové vlaky a motorové vlaky Regionova jsou bezbariérové, jiné regionální vlaky ne.

Ostatní dopravci neměli o krajské linky zájem vzhledem ke krátkodobé smlouvě, například RegioJet dříve avizoval, že by se chtěl přihlásit do soutěže až ve chvíli, kdy kraj bude poptávat dlouhodobé zajištění dopravy.