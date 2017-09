New York - Jindy hodně sebekritická Karolína Plíšková se po výhře v osmifinále tenisového US Open mohla převážně chválit. Hrála agresivně a mladé Američance Jennifer Bradyové povolila za tři čtvrtě hodiny jen jeden game.

Důvodů k dobrému pocitu ze hry Plíšková v předešlých dvou zápasech v New Yorku moc neměla. Proti Bradyové ale hrála světová jednička výborně a soupeřce nic nedovolila, proto mohla sčítat pozitiva. "Dobrý bylo skoro všechno. Úplně jsem nestihla udělat nic blbě, tím že to bylo takhle rychlý," řekla po vítězství 6:1 a 6:0.

"Od začátku to plynulo, ona moc nehrála a mně vycházelo skoro všechno. Od servisu i returny jsme měla skvělý. Měla jsme v hlavě, že do toho půjdu a nebudu vzadu někde běhat a vracet. To byl největší posun. Největší plus bych vypíchla, že jsem hrála fakt agresivně," vypočítala pětadvacetiletá loňská finalistka US Open.

Plíšková je často nespokojená i po vyhraném zápasu nebo celém turnaji. "Se mnou je to těžký. Jsem frustrovaná skoro každý turnaj. I na dobrých zápasech najdu negativa," přitakala. Perfekcionistou by se ale nenazvala. "Je to trochu jiné. Jenom prostě vždycky vidím ty špatné věci, na všem. Ale dneska jich opravdu moc nebylo."

Utkání s Bradyovou stihla za pětačtyřicet minut. "Čas jsem neřešila, to by bylo blbě, ale chtěla jsem zápas ukončit co nejdřív," řekla tenistka. Zjistila, že hraje rychle, když se čas objevil na obří obrazovce nad kurtem. "Až mě čas překvapil. Plynulo to, ale že až takhle rychlý to je, to jsem si nemyslela," divila se Plíšková.

První kolo odehrála solidně, ale ve druhém a třetím otáčela zápasy po ztracené první sadě. Ve 3. kole dokonce odvrátila v duelu s Číňankou Čang Šuaj mečbol. "Prožila jsem klinickou smrt a to mi pomohlo. Beru to jako druhou šanci, kterou jsem tady dostala. Po těch depresích jsem se snažila hrát uvolněněji a víc zvesela," usmála se.

Hrála s větší lehkostí i proto, že už se dostala do další fáze turnaje. "Prožila jsme si tři zápasy, kdy to bylo o nervech. Teď už to bylo hlavně o tenisu. Už si spíš vybírám, kam zahraju, zaservíruju, a když jsem v tomhle stádiu, tak je to dobrý," řekla. Možná jí i pomohlo, že před zápasem vynechala trénink a jen odpočívala.

Ve čtvrtfinále Plíšková doplnila Petru Kvitovou a šanci má i Lucie Šafářová, která by hrála případně s Plíškovou. Poprvé byly tři Češky ve dvouhře v osmifinále US Open a všichni se diví, kde se v Česku tak skvělé tenistky berou. "Hodně lidí profíků, co se kolem pohybují a komentují, tak si toho dost všímají a všichni chtějí znát recept. Ani jedna podle mě na to ale nemáme úplně odpověď," řekla Plíšková.