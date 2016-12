Zruč (Plzeňsko) - Bývalý vládní letoun TU-154M dorazil dnes po půlnoci z pražského kbelského letiště do muzea techniky ve Zruči u Plzně. Dvaapadesátimetrový trup o hmotnosti 26 tun a výšce i šířce pět metrů se přesouval po 190kilometrové trase v sobotu a dnes v noci. Cesta se obešla bez kolizí, i když byla místa, kde byl průjezd spočítaný na centimetry, řekla ČTK Tereza Šírová z Leteckého muzea v Kunovicích, které předloni koupilo dva stroje od soukromníka za korunu a dva roky je demontovalo na letišti v Kbelích.

"V září a v listopadu jsme převáželi první letoun do Kunovic, což byl Naganský expres, kterým cestovala olympijská výprava. Tento druhý je o něco mladší, z roku 2000, a sloužil do roku 2007 u Armády ČR," řekl vedoucí kunovického muzea Martin Hrabec. Hrozilo to, že skončí ve šrotu. "Nevěděli jsme co s ním a skoro rok sháněli zájemce. Za pět dvanáct se objevili pánové Tarantíkové, pomohli nám ho rozdělat a podílejí se zhruba z poloviny na nákladech demontáže a dopravy," uvedl. TU-154M, jichž se vyrobily stovky, tak zůstanou v ČR dva.

"Je skoro jako stíhačka a po concordu to bylo druhé nejrychlejší linkové letadlo. Létalo 0,9 machu, což je skoro rychlost zvuku (asi 980 km/h), proto bylo tak oblíbené. Je hodně přemotorované, i ten design je stará klasika," uvedl Hrabec. Zručská verze s vládním salonkem byla pro 127 osob. Jedno TU-154M provozují stále ve vládní letce Slováci a další stroje například nízkonákladové firmy v Rusku. Na plnou nádrž uletí poloviční vzdálenost než airbus, ale je výrazně rychlejší. Kvůli hlučnosti musí mít na mezinárodní letiště speciální povolení.

"Je v původním stavu, pouze chybějí motory," řekl Hrabec. Oba letouny koupil Slovácký aeroklub od soukromé firmy, které se několik let nedařilo stroje prodat, takže chátraly v Kbelích od prosince 2007, kdy byly vyřazené z armády a měly jít do šrotu. Kunovičtí nadšenci slíbili, že je na vlastní náklady do konce letošního roku rozeberou a odvezou. "Dva roky jsme tam každý víkend jezdili a rozmontovali oba stroje do stejné podoby," uvedl. Náklady na demontáž každého včetně dopravy přesáhly jeden milion korun. Na kunovickém stroji mají odpracováno 4050 hodin, u zručského to bylo díky zkušenosti 3850 hodin, řekl.

"Dnes v 08:00 přijely jeřáby na vykládku," uvedla Šírová. Trup bude zatím umístěný před zručským areálem, křídla dorazila už v sobotu.

"Chtěli bychom, také podle počasí, nabídnout první prohlídky do konce letošního roku. Křídla mít nemusí, vnitřek je pěkný," řekl 68letý Karel Tarantík. Bude připravovat stroj se 42letým synem a 14letým vnukem. Air Park Zruč je od roku 1993 soukromou sbírkou s více než 90 letadly; včetně tanků, transportérů, houfnic je v muzeu asi 115 exponátů. "První kus tam měli na Vánoce 1992. Na oslavu 25 let jsme si tedy přivezli naše nejlepší a největší letadlo, krásný prezidentský speciál," uvedl Tarantík starší. Stroj by měl být kompletně sestavený na podstavcích v roce 2018, stejně jako druhý v Kunovicích. "Budou to možná tisíce hodin práce, protože tak rozebrané letadlo jsme ještě neměli," řekl. Do letadla bude zvláštní vyšší vstupné. Lidé, co je to zajímá, tak přispějí na celou tuhle akci, protože stojí velké peníze, dodal.