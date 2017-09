Londýn - Británie by měla zpřísnit pravidla pro přistěhovalce z Evropské unie a neodcházet z EU. Uvedl to ve svém článku v listu The Sunday Times bývalý britský premiér Tony Blair, který je dlouhodobým kritikem brexitu, tedy odchodu Británie z EU. Podle Blaira kontrola přistěhovalectví z dalších zemí EU by uspokojila požadavky britské veřejnosti a Británie by nadále mohl zůstat členem EU.

Obavy z dopadu vysokého počtu přistěhovalců jsou jedním z hlavních faktorů, který přiměl Brity vyslovit se pro odchod z EU. Mnoho příznivců brexitu také kritizuje Blairovu vládu, že umožnila v roce 2004 občanům bývalých komunistických zemí získat okamžitý přístup na britský pracovní trh a usídlit se v Británii, zatímco další země EU využily přechodné období a některé plný přístup na své pracovní trhy umožnily až od roku 2011. To vyvolalo v roce 2004 vysoký příliv migrantů z EU do Británie.

Současná konzervativní vláda premiérky Theresy Mayové uvedla, že volný pohyb osob z EU do Británie musí skončit.

Blair řekl, že otevřené hranice, které existovaly v době jeho vlády, již nejsou vhodné. Místo otevřených hranic doporučil systém, který by omezil volný pohyb osob zakotvený v pravidlech EU a požadoval by po příchozích zaregistrovat se u britských úřadů.

Británie by podle Blaira mohla zůstat v EU, pokud budou přijata navrhovaná omezení. Brexit podle něj není řešením problémů, kterým jeho země čelí, ale jen odvrácením pozornosti. Domnívá se, že lidem by měl být předložen návrh na omezení přistěhovalectví a znovu se jich zeptat na brexit.

Podle uniklých vládních dokumentů Británie zvažuje opatření na omezení přistěhovalectví pro všechny, vyjma vysoce kvalifikovaných pracovníků z EU. Některé firmy tyto plány označily za alarmující, napsaly agentury AP a Reuters.