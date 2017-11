Washington - Dva bývalí šéfové amerických tajných služeb dnes projevili vážné obavy, že prezidentem Donaldem Trumpem jeho ruský protějšek Vladimir Putin manipuluje. Reagovali tak na Trumpovo prohlášení, že věří Putinovu tvrzení, že Rusko se nevměšovalo do loňských amerických prezidentských voleb.

Bývalý ředitel Ústřední zpravodajské služby (CIA) John Brennan a bývalý ředitel národních zpravodajských služeb James Clapper v televizi CNN řekli, že Trump si nevede ve vztazích s Moskvou správně, když speciální tým vyšetřuje možnou spolupráci Trumpova týmu v předvolební kampani s Ruskem.

"Myslím si, že pan Trump je z nějakého důvodu buď zastrašen panem Putinem, bojí se toho, co by mohl (Putin) udělat, nebo co by mohlo být výsledkem těchto vyšetřování. To, co pan Trump dělá vůči Rusům, je buď naivita, ignorance nebo strach," řekl Brennan v pořadu CNN, kterého se zúčastnil s Clapperem.

Clapper dodal, že nejvyšší zahraniční představitelé, kteří rozvinují červený koberec pro Trumpa, jsou schopni Trumpem manipulovat. "Myslím si, že Číňané i Rusové si myslí, že ho mohou obelstít," řekl Clapper.

Ministr financí Steve Mnuchin ve stejném pořadu uvedl, že kritika Trumpova postupu ve vztahu s Ruskem a Čínou je "směšná". Podle něho se nikdo Trumpa nesnaží obelstít.

Trump v minulosti označil Brennana, Clappera a bývalého ředitele Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Jamese Comeyho za "politické hackery". Dnes prezident řekl, že má důvěru v ředitele tajných služeb, které sám jmenoval.