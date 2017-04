Praha - Společenství vlastníků bytů možná získají přednostní právo na částečné uhrazení pohledávek na správu domů po neplatičích. Schválil to dnes Senát v rámci senátorského návrhu novely, kterou poslal Sněmovně k projednání. Současně požádal poslance, aby novelu schválili už v prvním čtení kvůli končícímu volebnímu období. Novelou se bude zabývat také vláda.

Novelu, která se týká občanského soudního řádu, zákona o veřejných dražbách a insolvenčního zákona, připravili lidovečtí senátoři v čele s Jitkou Seitlovou (za SZ). Původní návrh počítal s tím, že pohledávky související se správou domu by byly uspokojovány přednostně, a to do 25 procent výtěžku ve prospěch společenství vlastníků. Podle doporučení senátora KDU-ČSL Jiřího Carbola se ale tento podíl snížil na deset procent.

V Česku je zaregistrováno více než 58.000 společenství vlastníků bytů, která spravují zhruba 1,3 milionu bytů. Přibližně polovinu spravují členové Svazu českých a moravských bytových družstev (SČMBD). Podle jeho ankety v roce 2014 měla tato společenství pohledávky přes 88 milionů korun vůči 7500 dlužníků. O rok později to bylo 85 milionů korun, výše nevymahatelných pohledávek ale vzrostla o pět milionů na 56,6 milionu korun. Údaje za loňský rok bude mít SČMBD v květnu.

Dluhy podle Seitlové dopadají na vlastníky, kteří musejí hradit náklady k nájemnému navíc. Pokud byl byt zakoupen na hypotéku nebo zastaven do půjčky, dlužné částky se společenství nedočká. V exekuci nebo veřejné dražbě mají totiž přednost k uspokojení pohledávek zajištění věřitelé.