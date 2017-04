Praha - Po předchozích třech dnech růstu ve středu pražská burza naopak ztrácela. Index PX klesl o 0,94 procenta na 983,61 bodu. Důvodem byl především propad ceny akcií Moneta Money Bank, které odepsaly bezmála jednu desetinu své hodnoty. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy. Koruna po ranním posílení končila mírně slabší na 26,70 Kč/EUR.

V největším finančním objemu se dnes na burze obchodovalo právě s cennými papíry Monety. Jejich cena klesla o 9,62 procenta na 79,90 koruny. "Jednalo se o technický pokles bankovní emise, jelikož se dnes obchodovala první den bez nároku na dividendu," vysvětluje makléř Fio banky Josef Dudek. Nebýt Monety, index PX by podle něj dnes naopak posílil, a to o 0,29 procenta.

V červených číslech ukončila dnešní burzovní seanci také rakouská Erste Bank. Její akcie odepsaly skoro procento a čtvrt na 803,90 Kč za kus.

Mimo bankovní sektor se nedařilo například cenným papírům sázkové kanceláře Fortuna. Jejich cena klesla o 2,78 procenta na 105 korun.

Naopak nejlépe si z hlavních emisí vedl Unipetrol. Akcie petrochemického holdingu posílily o 5,36 procenta na 257,70 Kč. "Titul tento rok přidal již 40 procent a dostal se na nejvyšší úrovně od roku 2008," upozornil Dudek.

K růstovým titulům se dnes zařadila také mediální skupina CME. Její akcie zdražily o 1,84 procenta na 77,50 koruny. Podobně si vedly také cenné papíry telekomunikační firmy O2 Czech republic, které si připsaly 1,59 procenta.

Česká měna ve středu svůj kurz výrazněji neposunula. Po ranním posílení ke hladině 26,62 Kč/EUR končila vůči euru proti úterku mírně slabší na 26,70 Kč/EUR. O pět haléřů na 25,15 Kč/USD ztratila koruna k dolaru. Vyplývá to z údajů serveru Patria Online.

"Koruna se během dnešního dne pohybovala v úzkém rozmezí deseti haléřů," uvedl Radek Pavlíček ze skupiny Roklen. Z absence větších výkyvů kurzu je podle něj možné předpokládat, že investoři čekají na čtvrteční únorová data běžného účtu platební bilance. "Pokud by přebytek dosáhl výrazně lepšího výsledku, který je ostatně očekáván, pro investory by to mohl být signál k nákupu vedoucí k posílení české měny," doplnil.

Za malými pohyby kurzu může být podle hlavního ekonoma Next Finance Vladimíra Pikory skrytá přítomnost České národní banky na trhu, tedy její zasahování proti přílišnému posilování koruny, ale mnohem spíše postup firem, které se vyhýbají převodu z korun na eura. "Podniky čekají na další přítok eur z nových tržeb, která zase ihned používají na platby faktur. Všichni se ale vyhýbají konverzi z korun na eura. Importéři čekají na silnější kurz koruny a odkládají splatnosti," popsal.

Rozhýbání kurzu Pikora čeká až za několik dnů. "Předpokládám, že hodně lidí si takzvaně vybere zisky kolem 26,20 Kč/EUR. To procento zisku už má smysl," podotkl. Odklon investorů od "celkem bezpečné" koruny ve prospěch "hodně bezpečného" zlata podle něj mohou vyvolat průzkumy před francouzskými volbami.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 26,67 26,70 Kč/USD 25,10 25,15

Zdroj: Patria Online