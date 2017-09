České Budějovice - Budějovický Budvar navaří zvláštní várku piva, ze které naplní 122 lahví pro papeže Františka, který je dostane osobně při adventní audienci 13. prosince. Předá mu je českobudějovická delegace, v níž bude diecézní biskup Vlastimil Kročil i zástupci pivovaru. ČTK to řekl mluvčí českobudějovického biskupství Miroslav Bína.

Várku piva pro papeže požehná biskup Kročil 5. září při liturgii žehnání v budvarské varně. Pivo dostane papež 13. prosince při předvánoční generální audienci pro poutníky z Česka.

"Při svém založení navázal pivovar na sedmisetletou tradici pivovarnictví v Českých Budějovicích. Jako výraz úcty a vděčnosti za tuto tradici daruje Svatému otci 122 lahví ležáku požehnaného českobudějovickým biskupem. Pivo bude zrát 90 dnů a poté ho zástupci pivovaru a biskup předají papeži Františkovi. Záštitu nad iniciativou převzalo Velvyslanectví ČR při Svatém stolci," řekl Bína.

Biskup Vlastimil Kročil si před tím, než zvláštní várce piva požehná, ještě v doprovodu sládka Adama Brože prohlédne výrobní prostory Budvaru. V čem bude pivo jiné oproti běžně vařenému, pivovar neupřesnil.

"Pro nás je to prestižní záležitost," řekl ČT mluvčí Budvaru Petr Samec. "Je to poprvé, co pivo pro Vatikán dodáváme. Bude to limitovaná edice lahví, které se nebudou prodávat," dodal.

Budvar loni prodal 1,61 milionu hektolitrů piva, nejvíce ve své historii a měl rekordní tržby 2,54 miliardy Kč. Pivovar, který vlastní stát, letos investuje 750 milionů, do roku 2020 investuje dvě miliardy korun. Budvar zaměstnává 670 lidí. Loni vyvezl do 77 zemí 975.000 hektolitrů, tedy 60,4 procenta své produkce. Meziročně to bylo o 8,5 procenta více. Na celkovém exportu piva z ČR se loni podílel Budvar 22,5 procenta.