Brno - Městský výkonný výbor ČSSD Brno-město vyzval nově zvoleného poslance a bývalého primátora Brna Romana Onderku, aby kandidoval do úzkého vedení strany. Novinářům to dnes řekl první místopředseda brněnské ČSSD Jiří Oliva. Vedení má volit únorový sjezd v Hradci Králové. Onderka už dříve kandidaturu do vedení nevyloučil. Podle Olivy by mohl být i předsedou, to však Onderka zatím nezvažoval.

Na výzvě Onderky ke kandidatuře se usnesl městský výkonný výbor. Oliva však uvedl, že to není nominace, která se budou řešit později. "Sjezd bude 18. února. Do té doby nás čekají nominační konference okresní i krajské, kde se budeme krom volby delegátů zabývat i nominacemi," uvedl Oliva.

Netajil se však tím, že by podle něj Onderka mohl být i předsedou strany. "Zatím ale nevíme jeho oficiální stanovisko na kterou pozici, aby kandidaturu zvážil. Necháváme to na něm," dodal Oliva.

Onderka už dříve řekl, že zatím nezvažoval kandidaturu na předsedu, zároveň však řekl, že nevylučuje nic. Do vedení ale chce kandidovat. Podle Olivy vedení obsahuje předsedu, prvního místopředsedu a další místopředsedy.

ČSSD v letošních volbách propadla. Dostala přes sedmiprocentní podporu, zatímco před čtyřmi lety volby vyhrála s více než 20 procenty hlasů. Na jižní Moravě letos získala dva mandáty. Kromě premiéra Bohuslava Sobotky, který byl jihomoravským lídrem, má mandát Onderka. Byl sice až na šestém místě kandidátky, ale na druhé se posunul díky preferenčním hlasům. Bývalý předseda ČSSD Sobotka odstoupil už před volbami, současné vedení v čele s ministrem vnitra Milanem Chovancem by mělo dát funkce k dispozici právě na sjezdu.

Volby vyhrálo s velkým náskokem hnutí ANO před ODS, Piráty a SPD. Do Sněmovny se dostali ještě zástupci KSČM, ČSSD, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN.