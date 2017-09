Plymouth (Británie) - Britský soud čtyřem Češkám uložil tresty vězení od dvou do osmi let za zastrašování svědka, který ženy udal za to, že si z něho udělaly moderního otroka. Podle serveru DevonLive členky gangu, který byl již souzen za obchodování s lidmi, se k trestnému činu přiznaly.

Celkem pětičlenný gang, o kterém britská média v minulosti psala jako o romské rodině, přivezl do Británie sedm mužů náležejících do kategorie zranitelných osob. Skupina tyto muže nutila k práci a její výtěžek si za pomoci vydírání i násilí nechávala pro sebe.

V roce 2015 proti gangu jeden z využívaných mužů vypovídal. Tento svědek se poté vrátil do Česka, kde ho ovšem gang vypátral, uvěznil a přinutil napsat dopis britským úřadům s tvrzením, že svědčil křivě. Komplikovaný soudní proces se tak zadrhl do doby, než britští vyšetřovatelé muže znovu vyslechli poté, co svým věznitelkám utekl.

V roce 2016 byly nakonec dvě z dnes odsouzených Češek odsouzeny k 6,5 roku vězení za provozování moderního otrokářství. Šlo o první proces, který se v hrabství Devon a Cornwall týkal tohoto trestného činu, upozornil web DevonLive.