Londýn - Britská Dolní sněmovna dnes drtivou většinou podpořila záměr premiérky Theresy Mayové vypsat předčasné parlamentní volby na 8. června. Pro hlasovala podle očekávání i velká část opozice. Výsledný poměr hlasů činil 522 ku 13.

Ke schválení předčasných voleb byl potřebný souhlas dvou třetin poslanců, tedy i části opozice. Opoziční předáci už po úterním překvapivém ohlášení záměru premiérky uspořádat předčasné volby vyjadřovali této myšlence podporu, a tak výsledek dnešního hlasování poslanců není překvapením.

Mayová dnes před poslanci zopakovala, že předčasné volby jsou šancí, jak v Británii překonat rozpory ohledně nadcházejících jednáních o odchodu země z Evropské unie.

Volby mají podle ní zabránit konfliktu priorit v nejcitlivějších závěrečných fázích dvouletých vyjednávání s Bruselem. Řádný termín parlamentních voleb by připadl na rok 2020.

"Domnívám se, že v této chvíli obrovského národního významu by tady ve Westminsteru měla panovat jednota, ne rozpory," řekla Mayová parlamentu před hlasováním. "Proto je správné a odpovědné, aby jsme tady dnes všichni hlasovali pro všeobecné volby," dodala ministerská předsedkyně.

Pozorovatelé očekávají, že Konzervativní strana premiérky má šanci po volbách v parlamentu posílit o další zhruba stovku mandátů. To by Mayové dalo dostatečný mandát až do roku 2022 k jednáním o brexitu a uzavírání následných dohod.