Londýn - Británii loni navštívilo rekordních 39,2 milionu turistů ze zahraničí. Přispěl k tomu pokles britské libry od předloňského hlasování o odchodu Británie z Evropské unie. Rekordní byl také počet Britů, kteří vyrazili na dovolenou do zahraničí. Vyplývá to z údajů britského statistického úřadu.

Ve srovnání s rokem 2016 se počet turistů v zemi zvýšil o 4,2 procenta. Podle vládního úřadu pro cestovní ruch VisitBritain vzrostl počet turistů hlavně z Číny, Spojených států, Austrálie a zemí Perského zálivu. Důležitým trhem stále zůstává Evropa, která měla na celkovém počtu turistů více než dvoutřetinový podíl. Nejvíce přijelo turistů z Francie.

Zahraniční turisté v zemi utratili více než 24,5 miliardy liber (710,2 miliardy Kč). VisitBritain odhaduje, že kromě přímých výdajů přinesli zahraničí turisté britské ekonomice celkem 127 miliard GBP.

Nejoblíbenější destinací zůstal Londýn. Zájem však byl i o další lokality a počet turistů, kteří navštívili i jiná místa než hlavní město, dosáhl rekordních 16,5 milionu a jejich útraty 7,5 miliardy liber.

Přestože reálné mzdy v Británii od hlasování o brexitu klesly a inflace stoupla nejvýše za pět let, vyrazil loni do zahraničí rekordní počet Britů. Analytici přitom doufali, že slabá libra přinutí Brity trávit dovolenou doma, upozornil na svých internetových stránkách list The Guardian. Podle statistického úřadu počet Britů, kteří vyrazili na dovolenou do zahraničí, stoupl o tři procenta za 72,5 milionu, což je téměř dvojnásobek počtu zahraničních turistů v Británii. Za své cesty do zahraničí Britové utratili 44,8 miliardy liber.

Nejoblíbenější zemí pro Brity bylo Španělsko, kam vyrazilo téměř 15,9 milionu obyvatel Británie a utratili zde 8,6 miliardy liber. Slabá libra však zřejmě odradila Brity od návštěvy vzdálených destinací. Počet turistů mířících do Spojených států se snížil o 5,6 procenta na 3,4 milionu a zaznamenal pokles poprvé za několik let.