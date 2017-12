Paříž - Brigitte Bardotová uvede v lednu novou a zřejmě poslední knihu. Ponese název "Slzy boje" (Larmes de combat) a půjde prý o zhodnocení boje za práva zvířat ve Francii, kterému Bardotová zasvětila poslední desetiletí svého života. Bývalá hvězda stříbrného plátna to oznámila francouzským médiím v úterý, zároveň v otevřeném dopise vyzvala francouzskou vládu k přijetí opatření zajišťujících lepší zacházení se zvířaty.

"V mém otevřeném dopise upozorňuji na všechno, co dělají evropské země pro zvířata. Všechny dělají něco, až na Francii, mou zemi. Jsem známá po celém světě jako ochránkyně zvířat. Je skandální, že má země nedělá nic," vysvětlila deníku Le Parisien nyní 83letá hvězda filmů 50. a 60. let.

Vzkaz francouzské vládě pařížský list otiskl dnes. Nadace Brigitte Bardotové v něm vyjmenovala státy Evropy, které zakázaly štvanice, chov zvířat na kožešinu, vykořisťování divokých zvířat v cirkusech či porážku zvířat bez omráčení. "A Francie?" táže se na závěr dopisu Bardotová.

Médiím si také bývalá herečka stěžovala na současnou vládní politiku v otázce ochrany zvířat. "Situace zvířat je páté kolo u prezidentského vozu! Mám toho dost! Napsala jsem Macronovi dva otevřené dopisy. Žádnou odpověď jsem nedostala," řekla agentuře AFP. Prezident Emmanuel Macron podle ní nemá se zvířaty žádný soucit, když prý u zámku Chambord "blahopřeje myslivcům nad jejich ještě teplou kořistí".

Své "hluboké znechucení" zaznamenala Bardotová i v nové knize, jakési "knižní závěti", která vstoupí do prodeje 25. ledna. "Bude to zhodnocení mého života. (...) Další knihu už nikdy nenapíšu. Bude to vyčerpávající úvaha o mém pohledu na věci, na společnost, na způsob, jakým je spravována a na způsob, jakým se v mé zemi zachází se zvířaty," uvedla. Dosud poslední kniha jí vyšla v roce 2003 a AFP připomněla, že Bardotová v ní polemizovala se zastáváním radikálních stanovisek.

V úterý rovněž nadace Bardotové spustila kampaň proti nošení kožešin vylepením fotografií muže v kabátu se zkrvaveným kožešinovým límcem a popiskem "Zvířata mám rád... mrtvá!". "Je mi 83, už mi nezbývá moc času. Než se připojím k Johnnymu (nedávno zesnulému zpěvákovi Hallydayovi), chtělo by to aspoň jedno zadostiučinění," konstatovala Bardotová.