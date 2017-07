Praha - Brexit nezpůsobí masivní odliv firem a finančních institucí z Londýna do zemí EU. V rozhovoru s ČTK to dnes řekl starosta londýnské City Andrew Parmley. Londýn podle něj i po vystoupení Británie z unie zůstane největším finančním centrem na světě. City je ekonomickým centrem Londýna, kde sídlí řada bank a dalších finančních institucí.

"Londýn má příznivé prostředí pro podnikání, může nabídnout kvalitní pracovní sílu, vzdělání. A nic se nezmění kvůli brexitu. Stále to bude pro obchod nejlepší místo na světě," uvedl. Upozornil, že 86 procent obchodníků v londýnské City se vyslovilo proti brexitu.

Za nevyhnutelné Parmley označil přestěhování Evropského bankovního úřadu (EBA) do EU. Soudí, že z politických důvodů není možné, aby úřad zůstal v Londýně. Praha o získání sídla úřadu usiluje, podle něj to je "velmi dobrý nápad".

"Slyšel jsem návrhy, že by mohl přijít do Prahy, a já si osobně myslím, že to je velmi dobrý nápad. Trochu mě otravuje, že když se něco stěhuje z Londýna, stále se mluví o Frankfurtu, Paříži, Dublinu nebo New Yorku. Jsou tu další země, je jich 27, tak bychom měli mluvit o všech," uvedl. Podle informací německého tisku by se měl EBA přestěhovat do Frankfurtu nad Mohanem a Evropská léková agentura (EMA) do francouzského města Lille. Rozhodnutí padne do října.

Parmley přijel do ČR také podpořit spolupráci v oblasti finančních technologií, která má podle něj potenciál stát se klíčovým oborem ve finančnictví. "Mnoho lidí po celém světě nemá bankovní účet, ale má mobilní telefon. Například v Nepálu 95 procent lidí bankovní účet nemá, ale všichni mají mobil. Můžeme k lidem dostat bankovnictví přes mobilní telefon, a to pomocí produktů finančních technologií," uvedl.

Budoucnost má obor podle něj i proto, že jej jako příležitost pro investice vidí mnoho obchodníků. Upozornil, že zatímco před deseti lety v tomto oboru v City nepracoval téměř nikdo, nyní je to zhruba 45.000 lidí. A další desetitisíce jsou třeba pro boj s počítačovou kriminalitou.

Parmley ujišťuje české bankéře a politiky, že i přes brexit chce londýnská City ekonomické vztahy zachovat. "Jedním z důvodů naší návštěvy je ujistit, že se z obchodního pohledu nic nemění. Musíme změnit mechanismy, mění se věci politicky, ale z pohledu brexitu chceme zůstat co nejblíže, jak to bude možné," uvedl.

Parmley jako starosta City zastupuje skupiny cechů a obchodních společností. Jeho funkce není politická a obhajuje v ní zájmy londýnského podnikatelského prostředí. Má poradní hlas ve vládě ve věcech spojených s finančnictvím. Jeho funkční období je jednoleté.