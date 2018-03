První zápas předkola play off hokejové extraligy: HC Olomouc - Aukro Berani Zlín, 6. března 2018 v Olomouci. Brankář Zlína Libor Kašík, vítězná branka Olomouce.

Olomouc - Těsná prohra v úvodním duelu předkola play off hodně zklamala brankáře Zlína Libora Kašíka, který se zároveň snažil neúspěch rychle hodit za hlavu. Myšlenky už směřoval ke středečnímu druhému duelu, v němž by chtěl pomoci Beranům k vítězství a vyrovnání série, stav 0:2 na zápasy už by byl kritický.

"Nevím, co k dnešnímu zápasu říci. Olomouc dala o gól více. To rozhodlo," poznamenal stručně brankář Zlína, který si připsal třicet zásahů. Tři puky ale proklouzly za jeho záda. O výsledku definitivně rozhodl třetí gól, který vstřelil v 56. minutě olomoucký Petr Strapáč.

"Nemám si u takových gólů co vyčítat. Strapáč to prostě skvěle trefil. Abych řekl pravdu, tak ani nevím, jak ta situace byla. Neměl jsme v tu chvíli v ruce hokejku. Ale už mám v hlavě další zápas. Zítra se budu snažit, aby výsledek byl naopak," řekl Kašík.

Jedním ze zlomových momentů byla i druhá inkasovaná branka ve zlínské síti. Předcházela jí situace na půlící čáře, kde olomoucký Jakub Herman srazil zlínského Pavla Sedláčka tak, že mu spadla i helma. A z útoku přidal Miroslav Holec ve 43. minutě druhý gól. Rozhodčí posoudili zákrok Hermana v souladu s pravidly.

"Dalo by se o tom spekulovat... Ale k situaci se nemohu vyjadřovat, na to jsou jiní. Asi jsme přestali hrát a udělali soupeři při bránění mezeru k zakončení. Z toho vyplynul inkasovaný gól," poznamenal Kašík, který se nechtěl ani zabývat špatnou produktivitou svého týmu při přesilovkách.

"To je otázka na trenéry a hráče. Já jsem na ledě od toho, abych nepouštěl góly," odvětil zlínský brankář, kterého zklamal poloprázdný stadion. "Čekal jsem mnohem větší návštěvu. Nebylo ani vyprodáno. To mě v Olomouci zklamalo. Jsem jen strašně rád, že přišlo hodně Zlíňáků. Za to jim děkuji," vzkázal fanouškům Beranů Kašík.