Miami - Tropická bouře Irma dnes nad americkým státem Georgia zeslábla na tlakovou níži a nepředstavuje zásadní nebezpečí. Informovalo o tom Národní středisko pro hurikány (NHC), které přestává tento tlakový systém sledovat. Státy Florida Georgia sčítají škody, které na jejich území živel způsobil. Bez proudu v této oblasti stále zůstává 7,7 milionu domácností a podniků, uvedla dnes televize CNN. Kubánci zahájili obnovu oblastí poničených hurikánem Irma. V Havaně nevydržela nápor vody řada neudržovaných domů, padající části zabily několik lidí.

Irma se v 5:00 místního času (11:00 SELČ) nacházela 165 kilometrů jihovýchodně od města Birmingham v Alabamě a provázel ji vítr s nejvyšší rychlostí 24 kilometrů v hodině. Podle meteorologů bude při postupu na severozápad dále slábnout a přinese přinejhorším silný déšť bez vážnějších důsledků.

Irma v oblasti od Karibiku po USA zabila přes čtyři desítky lidí, z toho deset na Kubě. Americká média hovoří nejméně o šesti obětech na Floridě a po jedné v Georgii a Jižní Karolíně.

Na Floridě zůstává bez proudu více než polovina všech obyvatel státu. Mezi nejhůře postižené patří ostrovy Florida Keys, kde je mnoho lidí odříznuto od kontaktu s úřady, které dosud zjišťují výši škod.

Aerolinky, které v minulých dnech zrušily tisíce letů, budou limitovány i dnes. Mezinárodní letiště v Miami se chystá i nadále pokračovat pouze v omezeném provozu. Znovu se otevřel i terminál ve městě Fort Lauderdale, avšak i zde mohou být rušeny některé lety.

Zpustošená Kuba se vzpamatovává z hurikánu Irma

Obyvatelé Kuby začali odstraňovat škody způsobené hurikánem Irma, který se podél severního pobřeží ostrova přehnal o víkendu a zanechal za sebou desítku mrtvých, zaplavené ulice a stovky zničených domů. K nejhůře postiženým městům patří metropole Havana, jejíž historické a neudržované domy mnohdy nevydržely nápor přívalového lijáku provázeného mohutnou vichřicí. Státní podniky se postupně snaží obnovovat dodávky elektřiny a pitné vody do všech postižených oblastí, uvedl dnes deník El País.

Kuba patří spolu s několika menšími karibskými ostrovy k místům, v nichž zanechala Irma největší škody. K břehům ostrova dorazila v sobotu jako hurikán nejsilnější páté kategorie a její vítr o rychlosti až 260 kilometrů v hodině způsobil až jedenáctimetrové vlny, které zcela zaplavily frekventovanou pobřežní promenádu Malecón v Havaně a vytopily domy v jejím okolí.

V mnoha budovách v historické části metropole, které do komunistické revoluce patřily bohaté elitě, dnes žijí chudí Kubánci, po nichž úřady nechtějí nájmy, ale zároveň neinvestují jediné peso do údržby. Některé domy se i proto částečně či zcela rozpadly působením větru a vody, která na úrovni ulice sahala do více než metrové výšky. Dva mladé lidi v centru Havany zabil balkón jednoho z domů, který spadl na autobus, jímž jeli. Dva bratři zase zemřeli poté, co na ně spadla část zdi domu, v němž bydleli.

Celkem sedm z deseti kubánských obětí zahynulo v Havaně. Pro jedenáctimilionovou zemi se co do počtu obětí stala Irma nejtragičtějším hurikánem od přechodu Dennise v roce 2005, při němž zemřelo 16 osob.

"Byly to těžké dny pro kubánský lid, který během několika hodin sledoval, jak to, co bylo budováno s úsilím, je ničeno devastujícím hurikánem," uvedl ve vládním deníku Granma prezident Raúl Castro.

Vláda sice kromě počtu obětí žádná oficiální čísla nezveřejnila, podle odhadů medií však zůstávají bez elektřiny či pitné vody tisíce lidí. Z více než milionu evakuovaných osob se již většina vrátila do svých domovů, které však mnohdy našli zcela zdevastované. Úklidové čety vyrazily během pondělka do ulic a čistily je od stovek popadaných stromů či suti z budov.

Irma se kromě Havany prohnala rovněž přes několik vyhledávaných turistických středisek jako je nedaleké Varadero, odkud byly před příchodem bouře evakuovány tisíce turistů. Castro však ujistil, že do listopadu, kdy začíná hlavní turistická sezona na ostrově, bude vše opraveno. Právě turisté by měli do státní pokladny přinést část peněz, které bude muset země investovat do obnovy po hurikánu.