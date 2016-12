Praha - Bookmakeři tuzemských sázkových kanceláří podle tradice spojili přelom roku s vypsáním kurzů na netradiční sázky. U Fortuny lze například vsadit v kurzu 1250:1 na to, že prezident Miloš Zeman v příštím roce adoptuje svého mluvčího Jiřího Ovčáčka nebo že zpěvák Karel Gott oznámí kandidaturu na prezidenta (200:1). Tipsport vypsal kurz 300:1 na to, že lobbista Marek Dalík uteče z vězení, Chance ohodnotila kurzem 20:1 možnost, že Václav Klaus mladší sesadí Petra Fialu v čele ODS. Zatímco u Fortuny lze na tyto události sázet již nyní, Tipsport a Chance je do nabídky teprve chystají zařadit.

"Zejména domácí politická scéna je nepřebernou studnicí sázkařské inspirace. Stane se Andrej Babiš (ANO) předsedou vlády? Oznámí Karel Gott prezidentskou kandidaturu, Michal Horáček ji stáhne a Miloš Zeman řekne, že už kandidovat nechce?", uvedl hlavní bookmaker Fortuny Michal Hanák. Zatímco Babiše v roli premiéra vidí bookmakeři jako tutovku s kurzem 1,3:1, Gottovu prezidentskou kandidaturu ohodnotili kurzem 200:1.

Na to, že Jiří Ovčáček skončí příští rok ve funkci mluvčího prezidenta Miloše Zemana, vypsala Fortuna kurz 5:1. Naopak velmi nepravděpodobné je, že by se stal novým ředitelem České televize (1000:1) nebo že by ho Zeman adoptoval (1250:1). Fortuna nezapomněla jako tradičně poškádlit také konkurenci. Na to, že Tipsport bude mít nového majitele, vypsala kurz 68:1. Čínská skupina CEFC by mohla zase koupit Škodu Transportation (5:1), Tatru Trucks (4:1) nebo Unipetrol (20:1). Na to, že by odvolala Jaroslava Tvrdíka z funkce místopředsedy představenstva skupiny, je vypsán kurz 3:1.

Ze sportovních událostí stojí za zmínku překonání světového rekordu Jarmily Kratochvílové na 800 metrů z roku 1983 (5:1) nebo to, že fotbalista Realu Madrid Cristiano Ronaldo uzavře registrované partnerství s mužem (25:1).

Tipsport stanovil kurzy například na to, že lobbista Marek Dalík uteče z vězení (300:1), Karel Gott oznámí konec kariéry a uspořádá závěrečný koncert na Strahově (20:1), českou Miss bude zrzka (8:1) nebo že Andrej Babiš koupí TV Nova (50:1).

Z politických událostí vypsali bookmakeři Tipsportu kurzy třeba na to, že herečka Veronika Žilková bude jmenována ministryní kultury (100:1), premiér Bohuslav Sobotka rezignuje na post předsedy ČSSD (10:1) nebo že parlamentní volby vyhraje KSČM (100:1). Na to, že by začal platit zákaz konzumace tvrdého alkoholu v českých hospodách, je stanoven kurz 5000:1.

"Z politických událostí bookmakeři považují za fakticky jisté, že domácí parlamentní volby vyhraje hnutí ANO (1,2:1). A za téměř stejnou tutovku považují i to, že strana protřelého politického matadora Miroslava Kalouska TOP 09 bude mít po volbách brány do Poslanecké sněmovny navždy zavřené (1,6:1)," doplnila mluvčí Chance Markéta Světlíková. Možnost, že by předsedu ODS Petra Fialu nahradil ve funkci Václav Klaus mladší, ohodnotili bookmakeři Chance kurzem 20:1.

Zatímco Fortuna má zmíněné události ve své nabídce už teď, Tipsport a dceřiná Chance s jejich zařazením zatím vyčkávají. Výjimkou je vítězství ANO v parlamentních volbách. "Bookmakeři vybrali několik událostí a jejich pravděpodobnost ohodnotili kurzy. V nabídce se budou podle aktuálnosti objevovat, některé hned, některé až během roku," dodal mluvčí Tipsportu Jiří Hadrava.