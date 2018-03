Praha - BMW chce do vývojového centra a polygonu u Sokolova investovat 250 milionů eur, tedy asi 6,35 miliardy Kč. V rámci své největší investice ve východní Evropě zaměstná několik set lidí. Vyplývá to z návrhu prohlášení automobilky a vlády, které by měl kabinet ve středu schvalovat.

BMW oznámilo záměr vytvořit testovací centrum pro autonomní řízení a digitální technologie loni v prosinci. Centrum se bude skládat z více než 100 kilometrů zkušebních drah včetně různých technických zařízení, například zkušebních systémů na odolnost proti korozi, laboratoří klimatických zkoušek nebo postřikových závlahových systémů. Celková rozloha bude přibližně 525 hektarů.

Součástí prohlášení je i záměr získat stavební povolení ve čtvrtém čtvrtletí roku 2019 a zajistit zahájení provozu nejpozději ve čtvrtém čtvrtletí 2022. Vláda má zároveň uznat, že BMW potřebuje dokončit výkup pozemků od současných vlastníků do 31. prosince příštího roku, aby mohly být zahájeny práce.

Lokalita pro projekt se využívala jako výsypka při těžbě hnědého uhlí a po ukončení těžby Sokolovská uhelná začala s rekultivací. Karlovarský kraj již slíbil, že vybuduje napojení silnic a zázemí pro vývojové centrum. Podle odhadů to bude stát 40 milionů korun.