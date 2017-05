New York - Ivanka Trumpová patří k těm nejznámějším ženám světa. Rozhodně je to ta nejslavnější Ivanka. Nejstarší dcera amerického prezidenta si svou image pečlivě pěstuje již od svého prvního veřejného vystoupení jako porotkyně v televizní reality show. Nyní se pětatřicetileté Ivance dostalo místa v otcově administrativě, její sláva raketově stoupá a její křestní jméno se stalo mononymem - zastupuje celou osobu, podobně jak je tomu u Cher či Madonny, napsal server Bloomberg.

V tomto případě nevede všechna publicita nutně k prospěchu. Ivanka, která je stejně jako její otec zároveň osobou i značkou, se snaží své jméno na mezinárodní úrovni právně chránit. Dokonce i to křestní. V Číně, kde ji určité kruhy považují za vzor úspěchu, se místní podnikatelé snaží značky Ivanka Trump kvapně zmocnit. Doufají, že zbohatnou na všem, co ponese nálepku Ivanka, od menstruačních vložek po žvýkačky. V rámci strategie ochrany duševního vlastnictví podala společnost Trumpové v Číně celou řadu žádostí o ochrannou známku pouze slova Ivanka.

I ve Spojených státech se Ivanka Trumpová snaží zabránit tomu, aby kdokoli z jejího jména profitoval. V prosinci registrovala její společnost spravující duševní vlastnictví značku Ivanka u módních položek od šatů a sukní po šátky a ponča. Za posledních pět let společnost podobně učinila u bund, kabelek, slunečních brýlí a u celé řady vybavení pro domácnost od povlaků na polštáře po dózy na cukroví.

Podle mluvčího společnosti není v plánu ze značky u existujících výrobků vypustit příjmení Trump. Pokud se však Ivance podaří získat ochrannou značku na své křestní jméno, bude tak moci učinit. O ochrannou značku Ivanka společnost ve Spojených státech zažádala s "úmyslem ji používat", a tím pádem by si ji nemohl přivlastnit nikdo jiný.

Když Ivanka Trumpová v roce 2007 uváděla na trh řadu kvalitních šperků, probírala se svými společníky, zda jako značku použít jen křestní, anebo celé jméno. Ve své knize z roku 2009 uvádí: "Zpětně si říkám, že i mé křestní jméno by fungovalo, je velmi nevšední. Ale všichni jsme si uvědomili, že kdybychom chtěli expandovat na mezinárodní trhy, vynechání jména Trump by byla promarněná šance."

Použitím svého příjmení se Ivanka opřela o značku, kterou její otec budoval po celá desetiletí. Jméno Donald Trump podle ní už tehdy "symbolizovalo luxus, půvab, bohatství a ambice". Přála si ty samé asociace připojit i ke své vznikající značce.

Řinčivý a bohatý New York, jenž otcovo příjmení evokovalo, přestal být pro Ivančinu značku přínosem v roce 2016, kdy nabývala na obrátkách prezidentská kampaň. Jako prezident Donald Trump mínění, jež veřejnost k jeho vlastní značce chová, dále polarizuje. To dopadá na jeho rodinu, potažmo na její podnikání. Ivančina značka na volby doplatila, čelí organizovaným bojkotům a neustálému tlaku prodejců, kteří řady produktů její značky odmítají.

Posléze se začalo poukazovat na střet zájmů. Ivanka Trumpová je nyní neplacenou zaměstnankyní federální vlády s kanceláří v západním křídle Bílého domu. Podle deníku The New York Times její společnost za poslední desetiletí registrovala v cizích zemích 173 ochranných značek, některé z nich až po nástupu jejího otce do úřadu. Od té doby se Ivanka Trumpová setkala například s japonským premiérem Šinzóem Abem, čínským prezidentem Si Ťin-pchingem a kanadským premiérem Justinem Trudeauem. Ve všech těchto zemích její společnost registrovala ochrannou známku.

Třebaže rodinu prezidenta Trumpa oklopují otázky kvůli bezprecedentnímu konfliktu zájmů, situace, která je vyvolala, je Ivance paradoxně ku prospěchu. Díky roli, kterou zastává v Bílém domě, se jí dostává více prostředků, jak se domáhat výlučného práva duševního vlastnictví svého křestního jména.

Jakmile jednou jméno ulpí ve spotřebitelově mysli, snáze se chrání. Jestliže v roce 2015 lidé Ivanku Trumpovou za slavnou nepovažovali, dnes ji bezpochyby zná každý.