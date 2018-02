Brno - Lidové písně z různých částí světa zazpívá v brněnském Besedním domě osobitá hudebnice Iva Bittová. Autorem úprav je skladatel Luciano Berio, kolekci nazvanou Folk Songs tvoří skladby třeba z Francie, Itálie, Arménie či Ázerbájdžánu. Čtvrteční i páteční koncert je vyprodaný, řekla ČTK mluvčí Filharmonie Brno Kateřina Konečná. V obou večerech zazní také skladby Leoše Janáčka a Roberta Schumanna.

Přibližně půlhodinové pásmo Folk Songs tvoří jádro celého programu. "Zdánlivě nesourodý materiál stmeluje Beriovo důmyslné instrumentační i kompoziční mistrovství, zároveň však různorodost písní klade nemalé nároky na sólistku, kterou vystavuje rychlým změnám způsobu i techniky přednesu," uvedl dramaturg filharmonie Vítězslav Mikeš.

Písně v Beriových úpravách mají často v repertoáru operní divy. Brněnský koncert ukáže, zda k původnímu záměru skladatele nejsou blíže pěvkyně se živelnějším přístupem a pestřejšími hudebními přesahy, jako je právě Bittová.

"Moje provedení Folk Songs bude spíše o lidovém zpěvu, bude to zejména o barvě hlasu, ne o hlavovém tónu, který je pro mě nepřirozený, ačkoliv v některých písních sama přirozeně sklouznu do operního hlasu. Je to sice jiná barva, ale hudba dostane najednou charakter určité naléhavosti a intenzity. A musím říct, že toto střídání hlasových registrů mě neskutečně baví," uvedla Bittová v tiskové zprávě.

V přípravách se mimo jiné podrobně věnovala nářečím jednotlivých písní, diskutovala o nich s přáteli a odborníky. "Zpracovat lidovou píseň je dle mého názoru neustále aktuální a v dnešní době i poměrně důležité, zejména proto, aby zcela nezanikly tradice. Písně totiž vypovídají o lidské bytosti - jak v té době žila, jak přemýšlela, co ji trápilo, všechny myšlenky jsou v lidových písních nádherně čitelné," míní Bittová.

Oba večery jsou vyprodané už několik týdnů, páteční koncert natočí Česká televize. Dosud zbývají vstupenky na čtvrteční dopolední veřejnou generálku.

V úvodu programu, který řídí mladý americký dirigent Case Scaglione, zazní Šumařovo dítě, čtvrthodinová Janáčkova skladba. V druhé půli je připravena ještě Schumannova Symfonie č. 2 C dur.