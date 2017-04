Praha - V prvním čtvrtletí se v Česku snížil o 40 na 13.145 počet společností, které mají vlastníka se sídlem v daňovém ráji. Jde o čtvrté čtvrtletí v řadě, kdy byl zaznamenán pokles. Majitelé z destinací považovaných za daňový ráj nyní kontrolují 2,85 procenta českých firem. Do jejich základního kapitálu investovali přes 378 miliard Kč. Statistiky dnes zveřejnila poradenská společnost Bisnode.

"Počet českých firem, které mají vlastníka se sídlem v daňovém ráji, již čtvrtý kvartál v řadě za sebou klesá. Za první tři měsíce roku se jejich počet snížil o 40, meziročně o 201 firem. Nicméně objem kapitálu v základním jmění ovládaných firem se od konce loňského roku zvýšil zhruba o jednu miliardu," uvedla analytička Bisnode Petra Štěpánová.

Největší odliv firem v prvním čtvrtletí byl u Lucemburska (pokles o 48), Seychel (o 15) a Britských Panenských ostrovů (o devět). Největší přírůstky zaznamenaly Kypr (22 nových), Spojené arabské emiráty (11) a Hongkong (9).

Jako daňové ráje se označují země s nízkým nebo žádným zdaněním zahraničních firem. Cílem vlád těchto zemí je přilákat zahraniční kapitál a vytvořit ze země významné finanční centrum. Český stát podle analytiků přichází kvůli daňovým rájům až o desítky miliard korun ročně. Ještě větší škody ale způsobují praní špinavých peněz a zastírání trestné činnosti.

Téma daňových rájů se stalo aktuálním na jaře 2016, když aféra tzv. Panamských dokumentů odhalila, že desítky významných osob z politiky i byznysu ukrývají zisky v daňových rájích. Podle Českého centra pro investigativní žurnalistiku ukázaly uniklé dokumenty firmy Mossack Fonseca také na 283 Čechů.

"Zájem o takzvané off shore firmy trvá, je ale menší a zájemci jsou obezřetnější. Je to do jisté míry vlivem publicity, která v loňském roce provázela vypuknutí kauzy Panama Papers. Zároveň se nic nezměnilo na skutečnosti, že jde o poměrně komplikovaný a nákladný proces, není to tedy řešení zdaleka pro každého," řekl ČTK manažer Smart Office & Companies Michael Dobrovolný.

Nyní je podle něj kladen větší důraz na standardní vztahy s EU. "Hitem dávno není Panama, která je vnímána jako tvrdý daňový ráj. S ostatními zeměmi spolupracuje jen omezeně. Tlak na takzvané tvrdé daňové ráje se zvyšuje, OECD a ostatní mezinárodní organizace na ně tlačí v ekonomické rovině. Může dojít například k tomu, že proti nespolupracující zemi budou zavedeny ekonomické sankce," dodal.

Počet českých společností s vlastníkem z daňového ráje:

Země 1. čtvrtletí 2017 2016 2015 Bahamy 39 39 41 Belize 199 203 194 Bermudské ostrovy 4 5 5 Britské Pan. ostrovy 405 414 433 Gibraltar 70 72 72 Guernsey (Velká Británie) 20 25 31 Hongkong 146 137 97 Jersey (Velká Británie) 39 39 43 Kajmanské ostrovy 17 18 20 Kypr 2197 2175 2151 Lichtenštejnsko 213 216 225 Lucembursko 964 968 1068 Malta 262 259 223 Monako 66 63 61 Marshallovy ostrovy 140 133 90 Nizozemské Antily 13 13 17 Nizozemsko 3864 3912 4194 Panama 237 239 247 Ostrov Man 32 34 39 Seychelská republika 858 873 886 Spojené arabské emiráty 324 313 292 Spojené státy americké 3036 3035 2990 Celkem 13.145 13.185 13.419

zdroj: Bisnode