Washington - Americký ministr financí Steven Mnuchin dnes varoval, že Čínu postihnou další ekonomické sankce v případě nerespektování sankcí uvalených Radou bezpečnosti OSN na Severní Koreu. USA by podle Mnuchina odstřihly Čínu od amerického finančního sektoru, napsala agentura Reuters. Nové sankce vůči KLDR, týkající se například severokorejského exportu textilu a dovozu ropy, Rada bezpečnosti schválila v noci na dnešek.

"Pokud se Čína nebude těmito sankcemi řídit, uvalíme na ni další sankce a zabráníme jí v přístupu k americkému a mezinárodnímu dolarovému systému, a to je poměrně významné," řekl Mnuchin na tiskové konferenci. Washington už 22. srpna vyhlásil sankce na tři čínské subjekty, které jsou podle americké vlády odpovědné za dovoz severokorejského uhlí za téměř půl miliardy dolarů.

Rezoluci o nových postizích, kterou RB OSN přijala jednomyslně, označil Mnuchin za historickou. Hlasovala pro ni také Čína, která je stálým členem Rady a má tudíž právo veta. Jde už o devátý takový dokument přijatý od roku 2006 v souvislosti se severokorejskými jadernými a raketovými testy. Žádný z těchto kroků mezinárodního společenství ale neměl požadovaný účinek - tedy zastavení jaderného programu KLDR.

Nově Rada bezpečnosti zakázala export textilu, který je po uhlí druhou největší severokorejskou vývozní položkou, a omezila dovoz ropy, jejímž hlavním dodavatelem je Čína. USA kvůli získání její podpory v pondělním hlasování ustoupily od původního tvrdšího návrhu sankcí. Oficiální čínská tisková agentura Nová Čína dnes nicméně napsala, že Washington dělá chybu, když odmítá diplomatická jednání s Pchjongjangem.

Čína je největším obchodním partnerem komunistického režimu Kim Čong-una a Peking si stěžuje, že na sankcích ztratí nejvíce. Podle deníku The New York Times postupně Čína nakupuje méně severokorejského zboží, její vývoz do KLDR však za poslední rok vzrostl. Čínský export do Severní Koreje od ledna do července letošního roku měl hodnotu asi dvou miliard dolarů (43,5 miliardy korun).