Praha - Bezpečnostní rada státu na dnešním zasedání probrala modernizaci kamerových systémů na mezinárodních letištích, aktuální bezpečnostní situaci v Evropské unii a Česku nebo další plánovaný postup při řešení výskytu afrického moru prasat v části Zlínského kraje. V tiskové zprávě o tom informoval Úřad vlády. Rada se zabývala mimo jiné také přítomností a aktivitami ČR na Blízkém východě.

Rada se vrátila k plánu na zavedení systémů pro rozpoznávání obličejů a registračních značek vozidel na mimopražských mezinárodních letištích, který koncem července schválila vláda. Standardy na letišti v Karlových Varech, Brně, Ostravě a Pardubicích by se podle něj měly do konce roku 2020 vyrovnat těm z pražského letiště. Rada dnes schválila organizační zajištění projektu, který by měl vyjít na 585 milionů korun.

Bezpečnostní rada projednala také koncepci rozvoje letištní sítě pro potřeby zajišťování obrany ČR. Koncepce hodnotí, jak lze využít současná i bývalá letiště a další plochy pro letouny české armády v míru, za nevojenských krizových situací, ve stavu ohrožení státu i v případě válečného konfliktu.

Členové rady také probírali dokument, který vyhodnocuje kontroly na hranicích s Rakouskem, Polskem, Slovenskem a Německem v letech 2015 až 2017. "Materiál poskytuje informaci o současných možnostech Policie ČR a dalších dotčených orgánů reagovat na rozhodnutí o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR," uvedl Úřad vlády.

Rada rovněž vzala na vědomí informaci o tom, jak se daří plnit úkoly koncepce, podle které by měla policie zlepšovat své schopnosti při vyšetřování kybernetické kriminality. Schválila i údaje o cvičení orgánů krizového řízení NATO CMX 2017 v ČR či koncepční materiál o přítomnosti a aktivitách země na Blízkém východě. Dokument vymezuje obecné i specifické zájmy ČR v regionu, uvádí Úřad vlády.