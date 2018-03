Praha - Vláda bez důvěry by neměla fungovat déle než tři měsíce, myslí si 44 procent lidí. Čtvrtina Čechů pak v takovém případě připouští půlroční lhůtu. Pětině obyvatel by ale nevadila vláda, která by bez důvěry vládla déle než rok, pokud se nepodaří sestavit jinou. Vyplývá to průzkumu agentury Kantar TNS pro Českou televizi (ČT).

Více než 70 procent dotázaných se domnívá, že prezident Miloš Zeman by měl požadovat po budoucím premiérovi předem vyjednanou podporu 101 poslanců pro jeho vládu. "Určitě ano" v tomto případě odpovědělo 34 procent lidí, "spíše ano" 39 procent lidí. "Souhlasí i dvě třetiny voličů hnutí ANO samotného, přestože u nich je to přesvědčení slabší v tom smyslu, že častěji volí odpověď spíše souhlasím," řekl ČT analytik TNS Kantar Pavel Ranoch.

Navzdory tomu se ale 56 procent respondentů domnívá, že bylo správné pověřit také druhým pokusem pro sestavení vlády předsedu hnutí ANO Andreje Babiše, ačkoliv zatím podporu 101 sněmovních hlasů vyjednanou nemá. "Jsou to zejména lidé starší, s nižším vzděláním, celkem pochopitelně voliči ANO, ale také KSČM i SPD," dodal Ranoch.

Pokud jde o případné koalice, pak lidé nejčastěji zmiňovali vládu ANO s ČSSD nebo ANO s ODS. Pro první variantu se ale vyjádřilo pouze pět procent lidí, pro druhou čtyři procenta. "Nutno zdůraznit, že se jedná o spontánní odpovědi, proto je míra podpory jednotlivých variant zdánlivě nízká ve srovnání s tím, pokud bychom se ptali přímo na podporu konkrétní koalice," uvedla agentura. Nejčastější odpovědí proto v tomto případě bylo "nevím", odpovědělo tak 40 procent dotázaných.

Průzkum se uskutečnil od 3. února do 23. února a zúčastnilo se ho 1200 lidí.