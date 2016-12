Ostrava - Turistická chata Prašivá v Beskydech má zrekonstruovaný historický Valečkův sál, který je pojmenovaný podle hlavního iniciátora stavby chaty z roku 1921 Jana Valečka. Oprava sálu je součástí projektu kompletní rekonstrukce chaty, která už přišla asi na dva miliony korun. Další minimálně tři miliony budou provozovatelé muset ještě investovat. ČTK to řekl jeden z provozovatelů chaty Martin Stiller.

"Sál se dočkal kompletní renovace. Má nová okna, nové dřevěné obložení. Kompletně jsme opravili nátěry stropu a historických trámů. Instalovali jsme také nové stylové osvětlení," řek. Rekonstrukce zahrnovala i zaizolování stěn, podlahy a stropu. "Konečně bude tedy možné využívat tento stylový sál i v zimě. V minulosti ho totiž bylo vinou únikům tepla v podstatě téměř nemožné vytopit," řekl Stiller.

Opravou sálu skončila rekonstrukce vnitřních prostor. V budoucnu provozovatelé ještě chtějí rozšířit sklady a sociální zázemí chaty. Čeká je také dostavba venkovních toalet, výměna obložení ze štípaného šindele a izolace obvodových zdí. "Zatím jsme investovali okolo dvou milionů korun. K tomu je ale potřeba připočíst okolo 8000 hodin práce dobrovolníků a nadšenců. Všem moc děkujeme," řekl Stiller. Na dokončení rekonstrukce chaty bude podle něj potřeba ještě minimálně tři miliony korun.

Všechny práce by si chataři přáli mít hotovy do roku 2021. To bude chata slavit 100 let existence. Součástí projektu bylo také nedávné zpřístupnění původní rozhledny umístěné nad střechou. "Částečně je vidět na Havířov a Žermanice. Výhled do krajiny v dalších směrech pak už omezují stromy. Z věže je ale nádherný pohled na přilehlou louku s dřevěným kostelíkem z roku 1640. A navíc jsou zde famózní východy a západy slunce," uvedl Stiller.

Chata patří Klubu českých turistů. Kromě dvou restaurací nabízí i ubytování v pokojích se dvěma až šesti lůžky. Celková ubytovací kapacita je 23 lůžek.