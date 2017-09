New York - Benefiční televizní akce za účasti mnoha hudebních a filmových hvězd na pomoc obětem hurikánů Harvey a Irma vynesla ve Spojených státech více než 44 milionů dolarů (965 milionů Kč). Podle agentury AP o tom informovali organizátoři zhruba hodinového pořadu, který v úterý večer vysílaly televizní stance ABC, CBS, NBC, Fox, HBO nebo MTV a který byl k vidění i na internetu.

Během akce vystoupili zpěváci jako je Stevie Wonder, který zazpíval skladbu Lean on Me a ke kterému se pak přidali Usher a Blake Sheltonovi s písní Stand By Me. Poselství bylo přitom jasné: Američané byli vyzváni, aby pomohli těm, jejichž životy byly vystaveny "větru a dešti", poznamenala AP.

Hvězdy jako je Justin Bieber, George Clooney, Barbra Streisandová či Al Pacino zvedali telefony a zaznamenávali přísliby pomoci od dárců. Zpěvačka Beyoncé nebo herec Will Smith pak z videozáznamu vyzývali krajany ke spoluúčasti. Beyoncé například vzkázala, že přírodní pohromy si své oběti nevybírají. "Nezáleží jim na tom, zda jste přistěhovalec, černoch nebo běloch, Hispánec nebo Asiat, žid nebo muslim, bohatý nebo chudý," upozornila zpěvačka.

Projekt, který byl původně koncipován jako pomoc pro oběti hurikánu Harvey v Texasu, se rozšířil i na pomoc obětem hurikánu Irma na Floridě a také v Karibiku.

"Jsme tady, abychom získali peníze, pozvedli ducha," řekl herec Jamie Foxx, který vystoupil na pódiu s kolegou Leonardem DiCapriem. "Když nastanou těžké časy, projevíme soucit a nic nás nezastaví," dodal.

Mezi přispěvateli na pomoc obětem přírodních pohrom se objevila jména známých podnikatelů. Výrobce počítačů Michael Dell s manželkou Susan přislíbili deset milionů dolarů. Přitom už do jiného fondu na obnovu Texasu přispěli částkou 41 milionů. Výrobce mobilních telefonů a počítačů Apple slíbil pět milionů dolarů.