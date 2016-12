Praha - Restauratéři a hoteliéři odeslali do systému EET do čtvrtka 29. prosince, tedy za téměř měsíc fungování evidence tržeb, zhruba 73,7 milionu účtenek. Zároveň finanční správa eviduje zhruba 1900 oznámení o nevydání účtenky. Vyplývá to z informací na internetových stránkách k EET a z informací ČTK od Finanční správy.

Do EET je zatím zapojeno 42.277 podnikatelů. Podle dřívějších odhadů správy se měla první vlna EET týkat zhruba 40.000 podnikatelů. Finanční správa však registruje téměř 55.000 vydaných žádostí o autentizační údaje.

K oznámením o nevydání účtenky uvedla mluvčí Finanční správy Petra Petlachová, že úspěšnost kontroly dodržování EET není primárně založena na množství hlášení o nevydání účtenky, ale na analytické činnosti, kontrolních nákupech a motivaci k přebírání účtenek. "Finanční správa bude předtím, než se určitá nevydaná účtenka stane předmětem kontroly, jednotlivé případy pečlivě analyzovat," uvedla.

Doba odezvy centrálního systému byla v uplynulých dnech podle serveru hlidaceet.cz v průměru pod dvěma sekundami, kolem 160 milisekund. Zákon stanovuje jako hraniční dobu dvě vteřiny, při delší může obchodník vystavit účtenku bez identifikačního kódu EET. Ze statistik serveru také vyplývá, že systém měl 13. prosince v ranních hodinách výpadek, což ten den také potvrdila Finanční správa.

Podle provozního ředitele dodavatele pokladních systému Storyous Petra Filipce dosavadní provoz ukázal, že EET mělo dopad na zvýšení cen v restauracích, i když poměrně nepatrný. "Rostly především ceny obědových menu, a to o 15 až 20 procent. Podobně rostla také cena piva. EET zároveň nijak neovlivnilo obsazenost jednotlivých podniků, výtoč piva byla dokonce vyšší než ve stejném období v loňském roce," uvedl Filipec. Data má firma především ze středně velkých podniků ve větších městech.

Prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek již dříve ČTK řekl, že nejen kvůli EET svou činnost ukončí 15 až 20 procent restaurací. "Důvodem není jen zavedení EET, ale další regulace, které již několik let na obor pohostinství dopadají. Konkrétně můžeme zmínit například zákon o potravinách, povinnost značení alergenů, dále připravovanou regulaci cen nealkoholických nápojů, zákaz kouření a podobně," uvedl. Zároveň ale dodal, že samozřejmě budou vznikat i nové provozovny.

Vláda si od evidence tržeb slibuje omezení daňových úniků a narovnání podnikatelského prostředí. Pravicová opozice opatření kritizuje a tvrdí, že zlikviduje mnoho drobných živnostníků. Po hotelech a restauracích se budou muset od března příštího roku zapojit do EET maloobchodní a velkoobchodní firmy. Následovat budou i další obory podnikání.

Ministerstvo financí již dříve oznámilo, že k EET spustí od poloviny příštího roku účtenkovou loterii. Ročně chce na výhrách rozdělit až 65 milionů korun.