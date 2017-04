Plzeň - Bednářům v Plzeňském Prazdroji přibývá práce. Osmičlenná parta výrobců a opravářů dřevěných pivních sudů je v Evropě zřejmě poslední spadající pod některý z pivovarů. Pečuje o poslední firemní sudy a kádě a vyrábí menší komerční nádoby na export. ČTK to řekl mistr bednářů Josef Hrůza. Ještě přes 100 lety pracovalo v podniku 150 bednářů. Sudů a kádí bylo tehdy 6000, nyní jich je přes 200.

Jako bednáři pracují v Prazdroji většinou vyučení truhláři a tesaři. Nejmladšímu, pasovanému před rokem, je přes 30. Nejstarší je 61letý mistr. Za rok se mají pasovat další dva. "Pokud nový majitel (pivovaru, japonská firma Asahi) bude chtít hodně sudů, musíme posílit," řekl Hrůza. Parta Prazdroje je podle něj jediná v Evropě přímo v pivovaru, která vyrábí sudy na pivo. V Německu je soukromník, který smolí a udržuje sudy několika pivovarům.

"Malých dubových soudků děláme podle požadavků exportu, mezi 100 až 300, mezi 17 až 25 litry. Smolíme pořád, přesmolujeme, vrací se soudky, běží to furt dokola," uvedl. Soudky s ležákem Pilsner Urquell jdou buď na export, anebo do firemní prodejny v plzeňském areálu.

Bednáři v těchto dnech dokončili a vysmolili dva nové ležácké sudy o objemu kolem 40 hektolitrů, které se nyní přesunou do ležáckých sklepů. "Každoročně vyrobíme dva kusy. Zároveň dvakrát v roce smolíme, minimálně 26 sudů ze sklepa, podle požadavků pivovaru," řekl Hrůza. Ležáckých sudů má stále pivovar kolem stovky, ale na pivo se využívá přes 40 sudů. Zbylé jsou na doplnění skanzenu. Kádí je ve sklepích také kolem stovky. "Ty se nesmolí, ale opravují a udržují. Opravíme jich ročně pět nebo šest, když tam najdeme nějakou závadu," uvedl.

Vysmolení 40 sudů je, i díky pomoci bednářů-důchodců, rychlé. Trvá jeden a půl týdne. "První bude po Velikonocích 24. dubna. Vytáhneme všechny sudy, co se používají, a všechny kádě. Umyjí se, vysmolí, usadí zpět," řekl. Vždy tam zůstanou dva rezervní sudy s pivem pro návštěvy.

Sudy jsou z českého dubu, který pivovar shání ve výběrových řízeních. "Musí být kvalitní, bez suků, bez jádra, bez blány, perfektní materiál, který musí ještě přírodně schnout, co centimetr, to rok, takže ve skladu musí ležet devět let," popsal Hrůza. Cena dubu roste. Před 15 lety byla kolem 20.000 korun za metr krychlový, dnes 43.000 korun.

Smolu ze stromů zatím podnik nenakupuje, protože má stále 30 let staré zásoby. "Receptura jejího míchání a vaření je tajná. Dáváme tam tři druhy smoly - Ameriku, Kanadu a Čínu a přidáváme medicinální olej a parafín," řekl bednářský mistr. Vaří se do zásoby i při smolení při 180 až 210 stupních Celsia.

"Na jeden čtyřicetihektolitrový sud vypotřebujeme tři škopky, smola musí udělat uvnitř sudu slabý povlak," uvedl Hrůza. Pivo se do sudů může nalít už den po vysmlolení. Pivovar má vedle ležáckých také dřevěné transportní sudy od deseti litrů do pěti hektolitrů na ochutnávky do světa.