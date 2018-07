Praha - Plavkyně Simona Baumrtová má v poslední době napilno. Řeší totiž nejen starosti a radosti spojené s laděním sportovní formy na srpnový evropský šampionát v Glasgow, ale i ty, jež mají co do činění s velkým krokem v osobním životě. Krátce po návratu Skotska se bude vdávat. A protože se chystá přijmout příjmení partnera Kryštofa Kuby, mistrovství Evropy absolvuje naposledy jakožto Baumrtová.

Šestadvacetiletá znakařka si vytížení pochvaluje. Zařizování věci okolo svatby umožní její hlavě odpočinout od plavání. "Svatba je za tři týdny a odvádí mi myšlenky od plavání, což je pozitivní. Zase na druhou stranu jsem trošku nervózní, jak vše dopadne, jaké bude počasí, aby měli hosté co pít a podobně. Takže je to tak půl na půl," řekla novinářům Baumrtová.

I když má k dispozici koordinátorku, přiznala, že si její využití nechává hlavně na velký den svatby. "Spíše se snažíme zařizovat si co nejvíce věcí sami, když to jde. Přece jen o tom má člověk své představy a má z toho pak i lepší pocit," vysvětlila Baumrtová.

Svatbu si chce užít se vším všudy. "Doufejme, že je to pro nás jednou za život, tak ať to stojí za to," prohlásila Baumrtová. Seznam hostů se budoucím novomanželům protáhl na 160 lidí. "Nějak se nám to nasčítalo... Ale dospělých je jen 135, zbytek budou děti," dodala s úsměvem. Úplně do smíchu jí ale nebylo při selekci, koho pozvat z plaveckého světa. "Nakonec je vybraných asi dvacet lidí, bylo to docela složité," řekla Baumrtová.

Jedním z oslovených byl i reprezentační trenér Vlastimír Perna, který se však pozvánky musel zříci. "Mrzí mě to, že neudělám díru do rozpočtu," smál se Perna. "Jenže s přítelkyní máme v ten den dlouho naplánovanou dovolenou, nedá se s tím bohužel nic dělat," vysvětlil svou omluvenku.

Ačkoliv není věřící, s partnerem - fyzioterapeutem řady českých sportovců - uzavřou sňatek v kostele v Klášterci nad Ohří. "I když nejsem věřící, ten kostel pro mě má velký význam, chci tomu životnímu kroku dodat vážnost," uvedla Baumrtová, jež byla shodou náhod jednou z vyvolených plavců, které přijal při červnových závodech v Římě papež František.

"I když k tomu nemám třeba až takový vztah jako někteří jiní, co tam byli, je krásný pocit se s papežem potkat. Něco extra, zážitek, na který se nezapomíná. Jediné, co mě mrzelo, bylo to, že papež mluvil v italštině, které nerozumím. Ráda bych si poslechla, o čem mluvil," řekla Baumrtová.

Její dívčí jméno bude v Glasgow ve výsledkových listinách k vidění patrně naposledy. "Zřejmě je to mé poslední mistrovství Evropy jakožto plavkyně Simony Baumrtové. Pak budu asi plavat pod jménem Kubová. Někdo to řeší pomlčkou, ale Baumrtová-Kubová mi přišlo hrozně divné. Ráda bych ale jako slečna Baumrtová vylepšila ještě nějaký rekord," přeje si Baumrtová.

Věří, že formu má dobrou. "Třikrát v průběhu sezony mě na týden vyřadila viróza, teď po mistrovství republiky jsem měla zase nějaké střevní problémy, ale jinak si myslím, že plavu dobře, technicky je to snad také v pořádku, takže snad se to podaří za týden prodat."

Kvůli současnému vytížení upozadila na nějakou dobu i praxi v oboru fyzioterapie, který vystudovala. "Teď jsem měla jiné starosti, tak jsem ji přerušila. I jinak mám ale pacientů málo. Chodila jsem do práce dvakrát týdně, protože se chci plavání pořád věnovat na sto procent, takže to mohlo být vždy tak osm až deset pacientů," uvedla Baumrtová.