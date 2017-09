Praha - Cyklista Jan Bárta se účastí na světovém šampionátu v norském Bergenu rozloučí se sezonou, po které skončí v elitním týmu Bora-Hansgrohe. Německá stáj, jejíž dres obléká od roku 2010, s ním do budoucna nepočítá. Na šampionátu dvaatřicetiletý kyjovský rodák pojede možná i o další angažmá.

"Uvidíme, co se stane. Je to rozhodnutí týmu, víceméně hlavního sportovního ředitele Enrica Poitschkeho. Nechtěl bych to teď více komentovat," řekl Bárta novinářům. Bylo však patrné, jak ho situace mrzí. Větší respekt a prodloužení kontraktu mu nezajistil ani fakt, že v týmu je od jeho vzniku. "V dnešním světě je to asi normální, že se stávají i takové věci," dodal smířlivě Bárta.

"Překvapilo mě hlavně, že prvně mě škrtli, ale pak jsem přesto dostal šanci na závodech. Předtím po mně chtěli furt pracovat a pracovat, pak mě Poitschke škrtnul, ale Ján Valach (další sportovní ředitel) mi dal šanci ukázat se alespoň na Czech Cycling Tour, za což jsem byl rád. Když vás ale takhle vyškrtají ze všech závodů, je zřejmé, že s vámi tým už zrovna moc nepočítá," prohlásil Bárta.

Vztahy s Poitschkem ochladly už předloni. "Měli jsme drobný problém. Ale vyřešili jsme to a na rovinu si vše vyříkali, přesto cítím, že to není úplně v pohodě. Už loni bylo jedním z důvodů vynechání mistrovství světa v Kataru, že jsem neměl žádný závodní program. Posledním závodem pro mě bylo mistrovství Evropy, ale s reprezentací, nikoliv s týmem. Z toho člověk vidí, že to asi není moc v pohodě," uvedl Bárta.

"Myslím, že největším problémem bylo, že jsem byl na Tour de France 2015 až moc silný, s čímž oni nepočítali. A jejich lídr to zabalil v polovině závodu. Když to řeknu na rovinu, na konci té Tour mi vyčetli vlastně úplně všechno. Přitom jsem tam skákal do úniků na přání týmu. A na konci mi pak řekli, že jsem pracoval málo podle pokynů stáje. Od té doby se vleklo," popsal Bárta, který tehdy dokončil nejslavnější etapový podnik na výborném 25. místě celkového pořadí.

Nyní se koncentruje na šampionát v Bergenu, kam odletí v sobotu. A jako člen širší světové špičky v časovce věří, že by se v boji s chronometrem mohl prokousat do první desítky.

"Je hodně velká škoda, že jsem neměl ani nyní lepší závodní program. Bylo to s týmem jen šest závodních dnů od mistrovství republiky a dva závodní dny na ME. Může mi to trošku chybět. Ale snažím se trénovat hodně do rychla za autem, myslím, že to může být dobré," věří úřadující mistr republiky v časovce.