Brusel - Britská strana by měla v rámci jednání o brexitu do dvou týdnů poskytnout dostatečná vyjasnění svých pozic, především v otázce vyrovnání svých finančních závazků. Je to potřeba k tomu, aby v polovině prosince mohl summit Evropské unie rozhodnout o posunu rozhovorů do jejich druhé fáze, tedy například k nové vzájemné obchodní dohodě. Novinářům to dnes po konci dalšího jednacího kola o odchodu Británie z EU řekl unijní vyjednavač Michel Barnier.

Vyjednávací týmy se v Bruselu sešly ve čtvrtek už po šesté, poprvé ovšem od říjnového summitu EU, který vyzval k intenzivnějším rozhovorům. Už dopředu ale dnes Barnier novináře varoval, aby nyní od šéfů vyjednávacích týmů obou stran nečekali velká a zásadní prohlášení.

Uvedl také, že vysvětlení, která Londýn tento týden nabídl v otázce zajištění základních práv občanů EU v Británii po brexitu, jsou dobrým základem pro další práci.

Ostatních 27 evropských zemí chce v rozhovorech s britskou stranou nejprve "dostatečným způsobem" vyřešit tři okruhy otázek. Kromě práv občanů jde o situaci na hranici mezi Severním Irskem a Irskou republikou, ale hlavně o finanční vyrovnání.

Britové opakovaně ujišťují, že evropští partneři nebudou v důsledku britského odchodu muset doplácet či naopak získávat méně peněz ze stávajícího víceletého finančního rámce EU. "Spojené království dodrží závazky, které na sebe v době svého členství vzalo," zdůraznil dnes britský vyjednavač David Davis. Obě strany podle něj v této věci pokračují v technických jednáních. Podle unijních diplomatů ale dál není jasné, jak se britská strana staví k závazkům, které stávající víceletý finanční rámec do roku 2020 přesahují, například ke společným zárukám za poskytnuté půjčky.