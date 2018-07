Do Horoměřic u Prahy dorazil 29. července 2018 na setkání bývalých klientů zkrachovalého H-Systemu, členů bytového družstva Svatopluk premiér Andrej Babiš (uprostřed v bílé košili). Chce slyšet názory lidí na kauzu. Podle rozsudku Nejvyššího soudu se mají členové družstva bydlící v Horoměřicích u Prahy do necelého měsíce vystěhovat z bytů, jež si po krachu H-Systemu dostavěli, neboť vlastně investovali do cizího.

Do Horoměřic u Prahy dorazil 29. července 2018 na setkání bývalých klientů zkrachovalého H-Systemu, členů bytového družstva Svatopluk premiér Andrej Babiš (uprostřed v bílé košili). Chce slyšet názory lidí na kauzu. Podle rozsudku Nejvyššího soudu se mají členové družstva bydlící v Horoměřicích u Prahy do necelého měsíce vystěhovat z bytů, jež si po krachu H-Systemu dostavěli, neboť vlastně investovali do cizího.

Horoměřice (u Prahy) - Premiér Andrej Babiš (ANO) po dnešním jednání členů bytového družstva Svatopluk, které sdružuje část bývalých klientů zkrachovalého H-Systemu, řekl, že případem se bude zabývat vláda, jež podle něj požádá příslušné složky o prověření konkurzu.

"Ten příběh je šokující. Co se tady událo za těch 20 let, to vyvádění majetků za mizivé ceny. My určitě jako vláda se tím budeme zabývat a požádáme příslušené složky o prověření těch věcí," řekl Babiš.

V pondělí se uskuteční schůzka mezi zástupci družstva a konkurzním správcem Josefem Monsportem, které se zúčastní také Babiš jako moderátor.

Martin Junek dnes ČTK za družstvo řekl, že na schůzku přijdou s nabídkou odkupu dotčených domů za 10,5 milionu korun. Družstvo dnes vydalo prohlášení, že mu vždy šlo o ochranu investic klientů.

Bývalí klienti společnosti H-System musejí podle verdiktu NS z úterka vyklidit do měsíce byty v osmi domech v Horoměřicích. S tím ostře nesouhlasí. Týká se to asi 60 rodin, poškozených v kauze H-System je dohromady více než tisíc. Podle NS jsou nájemní smlouvy mezi družstvem a obyvateli bytů neplatné.

Babiš před jednáním novinářům řekl, že ho zajímají názory lidí, zásadnější schůzka ho prý ale čeká v pondělí, kdy se má setkat se zástupci družstva i se správcem konkurzní podstaty Josefem Monsportem. Premiér se už dřív nabídl jako prostředník v případu.

Martin Junek, který vystupuje jako mluvčí družstva, řekl na začátku jednání, že podle právníků družstva byl rozsudek NS nečekaný a nestandardní. Soud jej prý poslal do datových schránek advokátů teprve v pondělí, členové družstva se tak o celé situaci dozvěděli až z médií.

Další část schůze se věnovala historii kauzy. Členové družstva zdůraznili, že za své domy nabízeli Monsportovi 10,5 milionu korun, ten to odmítl jako nedostatečné. Jen o zhruba tři roky později se ale v konkurzu prodal téměř třikrát větší pozemek za cenu 12,5 milionu korun. Větší pozemek navíc nebyl zatížen právními vadami a rozestavěnými stavbami. Družstvo také uvedlo, že se před zahájením dostavby byly rozestavěné stavby řádně zadokumentovány a družstvo počítalo s tím, že cenu rozestavěných objektů zaplatí konkurznímu správci, aby byli uspokojeni i další poškození. Dokumentace se prý ale ztratila na policii.

Obyvatelé domů, kteří se mají vystěhovat, dnes na příjezdové cestě k nemovitostem postavili závoru, má podle nich ovšem spíš symbolický význam.

"Chceme upozornit na to, že přístupová komunikace do této naší lokality nepatří správci konkurzní podstaty, ale patří bytovému družstvu Svatopluk," řekl dnes jeden z obyvatel Richard Stadler. "Závora nebude uzavřená," dodal.

Premiér si před jednáním sedl mezi místní, zástupci družstva ho oficiálně nepozdravili. Řekl, že v Horoměřicích má známé a dorazil na pozvání. V průběhu jednání si dělal poznámky z proslovů. Zástupci družstva poděkovali za zájem a podporu médiím i politikům.

Po Babišovi dorazil do Horoměřic také hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek (KDU-ČSL). Politici po rozhodnutí Nejvyššího soudu začali ohlašovat, že se dnešní schůze zúčastní. O účasti uvažoval i ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), nakonec se ale omluvil, řekl Junek.

Společnost H-System uzavřela po založení v roce 1993 se stovkami zájemců smlouvy o výstavbě a převodu bytů a domků v okolí Prahy. Na podzim 1997 zkrachovala, dokončila jen 34 rodinných domů. Tisícovka lidí přišla po pádu H-Systemu o miliardu. Majoritní akcionář Petr Smetka si za vytunelování firmy odpykal 12 let ve vězení.

Stavební bytové družstvo Svatopluk založila část poškozených klientů v říjnu 1997 s cílem pokračovat ve výstavbě i za cenu dalších investic. Tehdejší správce konkurzní podstaty zkrachovalé firmy H-System Karel Kudláček jim to za určitých podmínek povolil. Jeho nástupce Monsport je ale později vyzval, aby nemovitosti vyklidili a umožnili prodej.

Členové družstva vedou s Monsportem od roku 2000 spory, aby se vystěhovat nemuseli. V minulosti pražské soudy žalobu správce zamítly, mimo jiné pro rozpor s dobrými mravy. NS nyní dospěl k opačnému závěru.

Bývalí klienti zkrachovalé společnosti H-System musejí podle verdiktu NS zveřejněného v úterý do měsíce vyklidit byty v osmi domech v Horoměřicích, s čímž nesouhlasí. Namítají, že na jiné bydlení ani nemají peníze. Týká se to asi 60 rodin, poškozených v kauze H-System je dohromady více než tisíc. Podle NS jsou nájemní smlouvy mezi družstvem a obyvateli bytů neplatné.

V pondělí bude první jednání mezi družstvem a konkurzním správcem Josefem Monsportem, které má moderovat premiér Andrej Babiš (ANO). Dnes večer by se měli společně sejít členové Svatopluku a projednat situaci. Účast nezávazně přislíbili i někteří politici.

