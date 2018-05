Praha - Předseda ANO Andrej Babiš slíbil prezidentu Miloši Zemanovi, že mu dá konečný text návrhu programového prohlášení a koaliční dohody možné vlády ANO a ČSSD. Jména ministrů případného nového kabinetu, který by měla ve Sněmovně tolerovat KSČM, neprobírali. Babiš to řekl novinářům po dnešní schůzce s prezidentem na Hradě.

Vyjednavači ANO a ČSSD už dohodli návrh koaliční smlouvy, debatu o programovém prohlášení by měly vyjednávací týmy dokončit ve středu odpoledne. "Čekáme v pátek, de facto, že bude hotov text programového prohlášení nebo koaliční smlouvy. Ještě nevíme, zda to budou dva dokumenty, nebo jeden," uvedl premiér v demisi Babiš.

Zemanovi chce premiér v demisi předložit až definitivní znění dokumentu nebo dokumentů. "Jeho to zajímá," řekl.

Sociální demokraté by měli mít ve vládě pět ministrů. Babiš řekl, že o konkrétních jménech se zatím nemluvilo ani při vyjednávání s ČSSD a KSČM. "Na to bude relativně dost času, referendum si vezme téměř měsíc," řekl Babiš s poukazem na vnitrostranické referendum v ČSSD o tom, zda strana do koalice s ANO vstoupí, nebo ne. Výsledek by mohl být znám 8. června.

Od sociální demokracie hnutí ANO žádná jména podle Babiše dosud nedostalo. Z jeho vyjádření vyplynulo, že ani o ministrech za ANO není úplně jasno. Babiš nechtěl komentovat ani to, kdo by mohl nastoupit za odcházejícího ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO).

Ohledně programu zatím není úplně jasno zejména o termínu obnovy peněžitých náhrad zaměstnancům v prvních třech dnech nemoci. "Sociální demokracie to chce co nejdřív, my upozorňujeme na to, že pro naše zaměstnavatele a podnikatele je to velký problém," řekl Babiš. Na drtivé většině návrhu programového prohlášení ale shoda je.

Vnitrostranické referendum by mohlo předsednictvo ČSSD vyhlásit v pátek. Dokumenty dohodnuté mezi ANO a ČSSD bude ve stejný den posuzovat poslanecký klub ANO. V sobotu zasedá širší vedení KSČM. Komunisté by měli vládu tolerovat na základě písemné dohody o toleranci.