Praha - Zástupci společnosti Uber by se měli setkat s premiérem v demisi Andrejem Babišem (ANO) na schůzce 8. března. Premiér to uvedl na dnešní tiskové konferenci po jednání vlády. Babiš vyzval Uber, aby dodržoval zákony, a dopis se stejným sdělením poslal šéfovi firmy Daru Khosrowshahimu. Firma v reakci uvedla, že chce spolupracovat s vládou na vyřešení problémů souvisejících s fungováním firmy.

"Napsali jsme Uberu dopis, aby podnikal podle našich zákonů. Podporujeme tyto nové technologie, ale Uber musí podnikat podle našich zákonů. Budeme s firmou jednat, aby zregulovala podnikání u nás," uvedl Babiš. Zároveň odmítl informace, že by vyzval Uber k odchodu z ČR, pokud by se nepřizpůsobil českým zákonům. V dopise nicméně uvedl, že pokud firma pravidla nezmění, měla by svoje služby v Česku zrušit.

Mluvčí firmy Uber Miroslava Jozová dnes ČTK sdělila, že společnost chce spolupracovat s vládou na vyřešení problémů. "Připomínky, které vznesl pan premiér, bereme velmi vážně. Naším cílem je i nadále spolupracovat s vládou České republiky a dalšími zúčastněnými stranami, abychom našli to nejlepší řešení pro tisíce cestujících, řidičů i pro město," uvedl generální ředitel Uberu pro střední a východní Evropu Alexei Stakh.

V Praze v pondělí protestovaly proti Uberu a Taxify desítky taxikářů, kteří blokovali dopravu v Lazarské ulici a jejím okolí a na magistrále. Protestující o řidičích jezdících pro Uber a Taxify tvrdí, že jsou nelegálními taxikáři a jde o nekalou konkurenci. Taxikáři požadují rychlé vyřešení situace. Ministr dopravy v demisi Dan Ťok (ANO) jim slíbil novelu zákona a kulatý stůl se zástupci sněmovních stran, které ale už dříve odmítly pravidla upravit ve zrychleném řízení. Norma tak má být hotova asi za rok, což se taxikářům nelíbí.

Ministra dnes kritizoval expert na dopravu ČSSD poslanec Jan Birke, podle něj se Ťok nemá schovávat za Sněmovnu a připravit zákon na ministerstvu. "Sociální demokraté už zapomněli, že to byli právě oni na ministerstvu průmyslu a obchodu a Úřadu vlády, kteří zablokovali námi prosazovanou regulaci zprostředkovatelů. Už jsme mohli dávno problém vyřešit v loňské novele zákona o silniční dopravě. Ať si tedy nejdřív zametou před vlastním prahem a pak někoho kritizují," uvedl ministr dopravy Dan Ťok (ANO).

V Praze je podle odhadů asi 8300 taxikářů.