Praha - Premiér v demisi Andrej Babiš a ministr kultury v demisi Ilja Šmíd se dnes zúčastní kontrolního dne v příspěvkových organizacích ministerstva kultury. Společně navštíví budovy Národního muzea, Státní opery, Nové scény Národního divadla a Národní galerie. První dvě se rekonstruují, v dalších se opravy chystají.

Generální oprava Národního muzea začala v roce 2015, historická budova ale byla kvůli přípravám zavřena už několik let předtím. Muzeum se pro veřejnost otevře 28. října 2018 u příležitosti oslav 100 let od vzniku Československa a 200 let od založení muzea. Konečná kolaudace má být počátkem roku 2019. Rekonstrukce Státní opery začala loni na jaře a měla by být podle původních plánů dokončena příští rok.

Pro rekonstrukci Nové scény je zpracovaná studie proveditelnosti a o rekonstrukci Veletržního paláce Šmíd ČTK řekl, že se musí uskutečnit ve výhledu několika let. Přestavbu interiéru funkcionalistického objektu slíbil řediteli NG Jiřímu Fajtovi již bývalý premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD).

Babiš se Šmídem zavítají i do objektu Invalidovny, o který má zájem Národní památkový ústav (NPÚ). Zatím je ale ve správě Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Stát se ji stát v roce 2016 neúspěšně pokusil prodat, v dražbě se ale kupec nenašel. Obě státní instituce více než rok tvrdí, že za to, že se s chátrajícím objektem nic neděje, může ten druhý. Šmíd ČTK řekl, že letos objekt na NPÚ přejde.