Salcburk (Rakousko) - Pro Česko je důležité udržet i po odchodu Británie z Evropské unie dosavadní dobré vztahy s Londýnem. Novinářům to dnes řekl premiér Andrej Babiš po schůzce s britskou premiérkou Theresou Mayovou v Salcburku. Podle Babiše chybí k dovršení dohody o vystoupení Británie z EU zhruba 20 procent. Rakouský kancléř Sebastian Kurz v Salcburku řekl, že doufá v nalezení řešení do října.

"Brexit není pro Evropu pozitivní, ale je to fakt a musíme se snažit, aby škody byly co nejmenší," řekl Babiš. Připomněl, že Británie je pro Česko tradičním spojencem nejen z politického a bezpečnostního ohledu, ale i z obchodního. "Musíme udržovat vztahy z minulosti, pracuje tam 50.000 našich lidí, je to důležité z hlediska našeho obchodu," řekl.

Z dohody o vystoupení Británie z EU se podle něj podařilo většinu vyjednat, některá témata ale stále zůstávají otevřena. "To je hlavně problém s hranicí mezi Irskem a Severním Irskem," řekl.

Kurz, který s Mayovou jednal před Babišem, před svojí schůzkou s britskou premiérkou vyjádřil naději na brzký pokrok v jednání. "Doufám, že můžeme být úspěšní a najít řešení do října," řekl.

Babiš věří, že schůzky, které měla Mayová s evropskými partnery v Salcburku, pomohou v dalším vyjednávání o brexitu. "Není to zbytečné. (Hlavní unijní vyjednavač pro brexit) Michel Barnier vyjednává podle instrukcí jednotlivých členských států a my se k tomu všichni vyjadřujeme," řekl.