Zlín - Předseda vlády v demisi Andrej Babiš (ANO) převzal dnes ráno v Pravčicích na Kroměřížsku petici na podporu výstavby dálnic D49 a D55 ve Zlínském kraji. Podle jejího iniciátora, bývalého hejtmana Libora Lukáše, ji podepsalo necelých 15.000 lidí. Petice nyní poputuje jak do Poslanecké sněmovny, tak do Senátu, řekl dnes ČTK Lukáš. Dokument má přimět zákonodárce ke schválení zákona, který by usnadnil povolování staveb důležitých silnic.

Zatímco dostavba dálnice D55, která povede směrem na Uherské Hradiště, by měla u Otrokovic začít už letos, v případě prvního úseku D49 mezi Hulínem a Fryštákem zahájení stavby léta vázne. Vznik dálnice, která má dále vést na Valašsko, dlouhodobě brzdí ekologové, především spolek Egeria. Vadí jim, že má dálnice vést místy s výskytem vzácných živočichů.

Videopřenos TK premiéra Babiše a zlínského hejtmana Čunka, která by měla začít v 16:30

"Stav je neměnný, protože stále nerozhodl Krajský soud v Brně o platnosti, nebo neplatnosti výjimky ze zvláště chráněných druhů živočichů, kterých se tady vyskytuje 17. Od dubna loňského roku se to předběžným opatřením zaparkovalo u krajského soudu a čekáme, až rozhodne, abychom se mohli někam posunout," řekl ČTK šéf zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic Karel Chudárek. Kladné rozhodnutí soudu je podle něj podmínkou, aby mohlo být dokončeno stavební řízení na hlavní, téměř 17 kilometrů dlouhou trasu dálnice mezi Hulínem a Fryštákem.

Základní kámen dálnice byl slavnostně poklepán už před deseti lety. Že se stále nezačalo stavět, označil Babiš za neuvěřitelné. Opakované žaloby, kvůli kterým se vznik dálnice neustále odkládá, považuje za šikanu.

ŘSD podle Chudárka v souvislosti s D49 alespoň úspěšně umístila přeložky, na které měla stavební povolení. "Jsou to veškeré sítě, kanalizace, sdělovací kabely, plyny, produktovody. Udělali jsme polní cesty pro povážení ornice a postavili jsme čtyři mosty," uvedl Chudárek.

Oba zmíněné úseky dálnic patří pro ministerstvo dopravy mezi prioritní dopravní stavby. Od ministerstva životního prostředí už dostaly souhlasné stanovisko k vlivu na životní prostředí (EIA).