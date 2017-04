Praha - Případné utracení 62 miliard korun přebytku loňského státního rozpočtu by znamenalo prohloubení zadlužení státu. Suma je totiž jen účetní položkou a její použití by pro ministerstvo financí znamenalo vydání nových státních dluhopisů. Novinářům to dnes řekl ministr financí Andrej Babiš (ANO).

Experti koaličních stran se dnes v 15:30 sejdou na ministerstvu financí a měli by vypracovat pro pondělní jednání vlády dohodu o rozdělení přebytku státního rozpočtu za loňský rok ve výši 62 miliard korun.

"Principiálně ministerstvo financí navrhuje splacení dluhu, které už nastalo. A pokud by vláda chtěla ty peníze utratit, ty účetně vzniklé peníze, tak bychom si na to museli znovu půjčit," vysvětlil dnes Babiš.

ANO navrhuje využít přebytek na snížení dluhu, ČSSD chce vytvořit účet na budoucí výplatu důchodů. KDU-ČSL chce část využít na dluh, část na investice nebo na důchody. "Není, co utratit. Je to absurdní debata, museli bychom se zadlužit...Jediné správné řešení je snížit státní dluh a to už jsme udělali," řekl dále Babiš.

Využití přebytku z loňského hospodaření státu řešili vládní politici již počátkem roku, diskusi odložili na duben. Na konci tohoto měsíce musí předložit zprávu o loňském rozpočtu Sněmovně.

Přebytek státního rozpočtu ke konci letošního března stoupl na 4,7 miliardy z únorových 3,7 miliardy korun. Loni ke konci března byl rozpočet v rekordním přebytku 43,6 miliardy korun. Důvodem výrazného meziročního poklesu je podle ministerstva financí menší množství peněz přijatých z EU. Na celý letošní rok je rozpočet schválen se schodkem 60 miliard korun.

Babiš: Kurz koruny nyní nemá na ekonomiku vliv

Současný vývoj kurzu koruny není pro ekonomiku problém. Novinářům to dnes řekl ministr financí Andrej Babiš (ANO). Vliv na vývoj ekonomiky má podle něj spíše nedostatek pracovních sil. Česká měna dnes oslabila k euru a přiblížila se k hranici 27 Kč/EUR, u které ji do 6. dubna udržovala intervencemi Česká národní banka (ČNB). Před 14:00 se obchodovala podle údajů serveru Patria Online za 26,92 Kč/EUR.

"To nikdo neví, jakým způsobem ti, co spekulovali na českou korunu, budou vybírat ty zisky. Předpoklad je, že budou čekat na posílení koruny. A myslím si, že naše firmy s tím počítali, takže jsou zajištěné. Takže to podle mě nemá v tuto chvíli vliv na ekonomiku. Hlavní vliv má nedostatek pracovních sil, respektive dávky, které lidi demotivují pracovat," uvedl Babiš.

Koruna dnešním oslabením tak přišla téměř o veškeré zisky, které jí přinesl konec intervencí před dvěma týdny. Podle hlavního ekonoma Komerční banky Jana Vejmělka za nynějším oslabováním koruny stojí několik faktorů. "V prvé řadě sílí euro na globálním trhu. Vůči dolaru je společná evropská měna nejsilnější od konce března. Dále koruna doplácí na nejistou před víkendovými francouzskými prezidentskými volbami," uvedl Vejmělek.

Podle něj česká měna negativně reaguje ale i na dnes zveřejněné údaje o březnových cenách průmyslových výrobců, které byly nižší, než se očekávalo.