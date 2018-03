Praha - Novela zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury by mohla být schválena do konce května. Na konferenci Fórum českého stavebnictví to řekl premiér v demisi Andrej Babiš (ANO). Novelu navrhli poslanci všech sněmovních stran. Podle Babiše se aktuálně řeší hlavně problém předběžné držby pozemků i jejich zpřístupnění pro přípravné práce. Za jednu z priorit ve stavebnictví označil také rekonstrukci silnic druhých a třetích tříd.

"Návrh novely zákona podali poslanci, v současnosti je v prvním čtení. Do druhého čtení by měl jít 9. dubna. Doufejme, že do konce května bude schválena. V současné době řešíme hlavně problém předběžné držby," uvedl Babiš. Podle dřívějšího vyjádření ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO) by mohla změna zákona urychlit stavby až o třetinu.

Nová zákonná úprava obsahuje přílohu, která stanovuje, že se má vztahovat na 17 vyjmenovaných dálnic a na dvě silnice první třídy, které na dálniční tahy navazují. Měly by se týkat také 15 železničních tratí, železničních uzlů v Praze, Brně a v Ostravě a čtyř plánovaných vysokorychlostních tratí. Z debaty poslanců však vyplynulo, že o rozsahu tohoto seznamu se ještě povedou jednání.

Hlavní novinkou předlohy je uzákonění předběžné držby pozemku pro stavby se seznamu. O rozhodnutí by mohl investor požádat při vyvlastňovacím řízení, aby na něm mohl rychle zahájit stavební práce. Investor by tedy už musel mít pravomocné stavební povolení.

V rozpočtu pro příští rok chce vláda podle Babiše zajistit peníze také na opravu silnic druhých a třetích tříd. "Je tam deficit asi 95 miliard korun, to jsme v minulosti hodně zanedbali. V evropském programu IROP je na to 23 miliard, zatím jsou uzavřeny smlouvy na 48 procent. Tam je potřeba čerpat," řekl dále Babiš.

Premiér rovněž zopakoval, že je potřeba zmapovat všechny potenciální investice v zemi od úrovně starostů, přes hejtmany až po ministry. Podle Babiše by to byly stavby za stovky miliard korun. "Je potřeba například investovat do startovacích bytů či školek. Obcím je na to třeba připravit investiční program a dotace, také do domovů seniorů. Je nutné postavit i zhruba 450 kilometrů dopravních obchvatů za 130 miliard korun. Na stole je také 8,5 miliardy korun pro rekonstrukce nemocnic," dodal premiér.

České stavebnictví postihla krize započatá v roce 2008 mnohem více než většinu ostatních oborů. Od roku 2008 klesalo pět let za sebou. V letech 2014 a 2015 poté vzrostlo o 7,1 procenta, respektive o 4,3 procenta. Bylo to způsobeno hlavně dočerpáváním evropských dotací z programového období 2007 až 2013. V roce 2016 však pokleslo o 5,9 procenta. Loni si připsalo 1,7 procenta. Podle odhadů byly celkové tržby stavebních firem na konci loňského roku v porovnání s rekordním rokem 2008 zhruba o pětinu nižší.