Praha - Na anonymním twitterovém účtu skupiny Julius Šuman, která v posledních měsících publikovala nahrávky předsedy hnutí ANO Andreje Babiše, se dnes objevila další nahrávka. Babiš na ní hovoří o událostech kolem listopadu 1989, Václava Havla dává do souvislosti s tehdejší Státní bezpečností a o bývalé političce ANO Radmile Kleslové mluví jako o ambiciózní ženě, kterou rozvědka cvičila na nejlepšího špiona na světě. Babiš ČTK řekl, že odmítá nahrávku komentovat. Kleslová odmítla tvrzení, že byla před revolucí v rozvědce a nahrávku označila za zmanipulovanou.

Babiš v nahrávce hovoří o březnu 1989, kdy režisér a pozdější předseda KSČM v letech 1990 až 1993 Jiří Svoboda odjel do Moskvy lobbovat za Lubomíra Štrougala. Štrougal stál po nástupu Michaila Gorbačova v Sovětském svazu na straně reforem, jeho křídlo ale vnitrostranický boj prohrálo a Štrougal v říjnu 1988 podal demisi na funkci předsedy vlády. "V březnu 1989 tam byl boj s komunistama, oni bojovali, chtěli odjebat Husáka, kdo to převezme, tu transformaci. On (Svoboda) šel do Moskvy, tam se potkal s ňákým šíleným kápem a říkal, že Štrougal. Lobboval za Štrougala. A ten Rusák mu říká: Václav Havel. A on říká: jste ho nakoupili, to je dobrý, to je dobrý...," tvrdí Babiš na nahrávce. Odvolává se přitom na kontroverzní političku Radmilu Kleslovou (ANO), která do loňska vládla na radnici v Praze 10.

O Kleslové Babiš mluví jako o ambiciózní ženě. "Byla v rozvědce. Cvičili ji, aby byla žena špion, nejlepší špion na světě, blondýna," říká. Kleslová to odmítla. "Nikdy jsem nebyla blondýna a už vůbec jsem nebyla žádný špion," řekla ČTK a doplnila, že nahrávka je podle ní sestříhaný a zmanipulovaný podvrh.

Babiš na nahrávce hovoří s novinářem Mladé fronty Dnes Markem Přibilem. Přibil dnes v rozhovoru pro SeznamZprávy uvedl, že se s Babišem sešel třikrát. Poprvé loni v září, pak koncem listopadu a potřetí koncem loňského, nebo začátkem letošního roku. Přibil chtěl v Mafře vypracovat projekt velké knižní divize. "Chtěl jsem se Andreji Babišovi zavděčit," uvedl. "Schůzky jsem si vůbec nenahrával," řekl v rozhovoru a zcela popřel, že je autorem nahrávek. "Domnívám se, že ty nahrávky byly pořízeny zřejmě přes můj mobilní telefon," uvedl.

Twitterový účet Julius Šuman v květnu publikoval několik nahrávek Babiše, v červnu zveřejnil například auditorskou zprávu ministerstva financí o farmě Čapí hnízdo či analýzu společnosti Imoba. Na první nahrávce Babiš mluvil vulgárně o členech vlády včetně premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) či novinářích. Na dalších s novinářem svého bývalého deníku diskutoval o tom, kdy zveřejnit materiály o politických soupeřích hnutí ANO. Sněmovna kvůli tomu v květnu přijala usnesení, že Babiš veřejně lhal a zneužíval svá média ke kompromitaci politických rivalů.