Bratislava - Předseda ANO Andrej Babiš mohl sám hlasovat pro své zbavení imunity, protože věděl, že o ni stejně přijde. Hlavně má ovšem spočteno, že hlasování současné Sněmovny, která ho vydala k trestnímu stíhání za celkem zjevný dotační podvod, má jen dočasný význam a že nejlepší šanci vyhnout se vězení nemá před soudem, ale tím, že na soud nakonec ani nedojde. Napsal to dnes slovenský list Denník N.

"Do voleb se o jeho případu nerozhodne a do nového parlamentu bude opět zvolen. Tím se jeho imunita obnoví a řízení proti němu se zastaví do dalšího hlasování již nového parlamentu o opětovném zrušení imunity," uvedl deník.

Podle listu, pokud bude mít Babiš štěstí, politické a parlamentní poměry v Česku se mezitím radikálně změní a k trestnímu stíhání vydán již nebude. "K tomu potřebuje, aby jeho hnutí vyhrálo volby tak, aby bez něj nešlo sestavit žádnou vládu nebo aby mohl koalici sám sestavovat s pomocí krajní pravice a levice - strany dnes kovaného českého nacionalisty Tomia Okamury a komunistů," napsal list. Za jinou možnost označil skutečnost, že by Babiš přiměl ke změně názoru některou z demokratických stran, které se nyní tváří, že je pro ně vládnutí spolu s obviněným šéfem hnutí ANO nepředstavitelné.

Všichni mají podle komentátora jasno v tom, že Babišovo ANO není standardní strana, ale osobní majetek tohoto oligarchy. "Standardní strana by podobný problém vyřešila tím, že by obviněného lídra vyměnila za jiného. V případě jediného majitele to ovšem nejde," napsal list, podle kterého ANO existuje a může vstoupit do vlády jen s Babišem v čele; bez něj strana a její ostatní politici nejsou ničím.