Praha - Ministr financí Andrej Babiš (ANO) navrhuje postavit společné sídlo ministerstev u metra v pražských Letňanech za šest miliard korun, píše Právo. Přineslo by podle něj úspory a občanům pohodlnější vyřizování. Do areálu až pro 11.000 pracovníků by se nastěhovalo ministerstvo financí a výhledově další ministerstva. Stavbu by financoval prodej vládních budov.

