Praha - Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) chce navrhnout odvolání komunistického poslance Zdeňka Ondráčka z čela sněmovní komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Pokud to udělá někdo jiný, bude hlasovat pro. Babiš to dnes uvedl na svém facebooku. Upozornil také na páteční absence poslanců Demokratického bloku, kteří podle něj mohli Ondráčkovu zvolení zabránit. Babiš sám ale v pátek nehlasoval, z jednání Sněmovny se omluvil.

Ondráček dostal 79 hlasů, ke zvolení jich potřeboval alespoň 78. Hlasování bylo tajné. Z Demokratického bloku, kam spadají ODS, TOP 09, KDU-ČSL a STAN, chybělo sedm poslanců. Osm absencí měla ČSSD a šest Piráti.

"Jsem zvědavý, zdali navrhnou odvolání Ondráčka. Pokud ano, tak já budu samozřejmě hlasovat pro jeho odvolání," uvedl Babiš. Tentokrát prý přesvědčí i poslanecký klub ANO. "A pokud by to náhodou někdo nenavrhl, navrhnu to já," dodal dnes na facebooku. Včetně Babiše nebylo v pátek ve Sněmovně při hlasování přítomno 13 zástupců hnutí ANO.

Předseda ODS Petr Fiala na twitteru oznámil, že Babiše bere za slovo a že Ondráčkovo odvolání navrhnou. "Věřím, že pan premiér Babiš dodrží své slovo. Společně máme 103 hlasů, pojďme do toho," uvedl s poukazem na počet poslaneckých hlasů ANO a ODS. Místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija nicméně na twitteru označila Babiše za pokrytce, který se chce vozit na vlně občanské nespokojenosti.

"Nebudu to komentovat, dokud o tom nebudu osobně mluvit s Andrejem Babišem," reagoval pro ČTK na Babišovo vyjádření předseda KSČM Vojtěch Filip.

Bývalý ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL) na svém twitteru upozornil, že nikdo z vedení ANO se vůči Ondráčkovi jasně nevymezil. "Poslanec (Jiří) Bláha z ANO nám vysvětloval jak je Ondráček v pohodě a teď, až lidé jdou do ulic, tak Babiš pragmaticky otáčí a chce Ondráčka odvolat. Blbce z nás dělá!," uvedl. Lidovec Marek Výborný pak Babišovo vyjádření považuje za vrchol pokrytectví, účelovosti a populismu.

Předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek označil Babišovo prohlášení za vrchol cynismu. "Estébák v čele vlády je tisíckrát nebezpečnější než mlátička v čele komise pro kontrolu GIBS," řekl ČTK. Pondělní demonstrace musejí být namířeny i proti Babišovi a jeho estébáckému cynismu, dodal.

Předseda STAN Petr Gazdík Babišův naopak krok vítá. Podle něj to ukazuje, že veřejné míněné má ještě sílu něco změnit. "Tohle jsme si ovšem mohli ušetřit, kdyby poslanci ANO Ondráčka nepodpořili už při volbě," sdělil ČTK Gazdík.

Kvůli Ondráčkovu zvolení se bude v pondělí večer demonstrovat v 11 českých městech, největší akce by se měla konat na Václavském náměstí. Organizátoři očekávají účast až desítek tisíc lidí. Plánují sbírat podpisy pod petici za novou volbu předsedy komise, kterou chtějí ve středu předat do Sněmovny.

Ondráček kandidoval opakovaně, v prosinci ani v lednu ho Sněmovna předsedou komise nezvolila. Části poslanců vadilo jeho působení za socialismu, kdy jako člen školního pohotovostního pluku zasahoval proti protirežimním demonstracím.